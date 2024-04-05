СК: теракт в «Крокусе» планировали в годовщину СВО из Украины

Сотрудники СКР России получили данные из мобильных телефонов, которые пытались уничтожить террористы, совершившие чудовищное нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Следы ведут на Украину, сообщает V102.RU со ссылкой на силовое ведомство Александра Бастрыкина.





— Получены значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению. Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему. Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях, — пояснили информагентству в пресс-службе СК РФ. — Помимо этого, в телефоне террориста обнаружили фотографии людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и изображение украинской почтовой марки с нецензурным жестом.

Уточняется, что полученная в ходе расследования уголовного дела информация может свидетельствовать о связи между совершенным терактом и проведением СВО. В СК России пояснили, что продолжают проводить комплекс следственных действий и оперативных мероприятий в целях установления причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций.

Напомним, что кровавый теракт, по последним данным, унес жизни 144 человек, 551 посетитель концертной площадки пострадал. Нападение произошел вечером пятницы 22 марта. Террористы расстреливали из автоматического оружия безоружных людей, включая женщин и детей, а также поджигали кресла в зале. В здании начался масштабный пожар.

Четверых непосредственных исполнителей террористического акта задержали на границе Брянской области с Украиной. Их допросили в центральном аппарате ведомства и поместили под стражу. Чуть позже начались задержания пособников террористов. Всего в СИЗО оказались 11 фигурантов дела.

В СК РФ заявили, что доказали связь устроивших теракт с украинскими националистами. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта. Ранее Путин допустил причастность Украины к теракту. Директор ФСБ России Александр Бортников также указывал, что США, Великобритания и Украина причастны к атаке на «Крокус».

Фото и видео: СКР