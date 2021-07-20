Более 55 тысяч потребительских кредитов в Сбербанке оформили жители Волгоградской области

Экономика 20.07.2021 11:44 Новости компаний
0
20.07.2021 11:44 Новости компаний
За первое полугодие 2021 года жители Волгоградской области взяли в Сбербанке более 55 тысяч потребительских кредитов, средняя сумма одного займа составила 194 тысяч рублей.Спрос на кредиты Сбербанка в регионе растет: в прошлом году за аналогичный период банком было выдано около 40 тысяч потребительских кредитов.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, большинство кредитов оформляется онлайн. За первые шесть месяцев текущего года 68% потребительских займов жители региона оформили, используя веб-версию интернет-банка или мобильное приложение Сбербанк Онлайн. В нем представлены лимиты по всем доступным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал.
Самыми распространёнными целями оформления потребительского займа по–прежнему являются расходы на ремонт, приобретение бытовой техники, мебели и автотранспорта.
«Кредит является востребованным продуктом уклиентов Сбербанка, потому что помогает оперативно решать финансовые вопросы.Для оформления потребительского займа можно выбрать наиболее удобный способ. Оперативно оформить кредит можно онлайн, а в офисе банка специалисты ответят на все вопросы и подробно расскажут обо всех условиях договора», - отмечает Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.
Потребительский кредит в Сбербанке можно оформить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 миллионов рублей.С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомится как в офисах, так и сайте банка.
Реклама
ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club20.07.2021 15:47
Экономика 20.07.2021 15:47
Жителей Волгоградской области не оставят без хлеба20.07.2021 15:09
Экономика 20.07.2021 15:09
Банк «Открытие»: котировки железной руды близки к снижению20.07.2021 14:58
Экономика 20.07.2021 14:58
Более 1500 клиентов банка «Открытие» получили выплаты купонного дохода по ИСЖ от «Росгосстрах Жизни»20.07.2021 13:57
Экономика 20.07.2021 13:57
ПСБ предоставил платежный сервис Apple Pay держателям карт «Мир»20.07.2021 11:16
Экономика 20.07.2021 11:16
СберБанк подключил карты «Мир» к Apple Pay20.07.2021 10:37
Экономика 20.07.2021 10:37
В первом полугодии «Росгосстрах» в среднем ежедневно выплачивал за поврежденное жилье и имущество свыше 6,3 млн рублей20.07.2021 10:33
Экономика 20.07.2021 10:33
Apple Pay теперь доступен держателям карт «Мир» ВТБ20.07.2021 10:08
Экономика 20.07.2021 10:08
Старт приема заказов на ŠKODA KAROQ c измененной линейкой двигателей в Волга-Раст-Октава19.07.2021 15:52
Экономика 19.07.2021 15:52
ВТЗ наращивает объемы и расширяет производство высокотехнологичных труб19.07.2021 14:09
Экономика 19.07.2021 14:09
В Волгоградской области стартовала программа переформатирования малых сельских офисов Сбербанка19.07.2021 13:14
Экономика 19.07.2021 13:14
Выбрать подходящий вклад в СберБанке стало ещё удобнее19.07.2021 12:48
Экономика 19.07.2021 12:48
Сервисы кибербезопасности СберБанк Онлайн помогли заблокировать 27 тысяч фишинговых ресурсов19.07.2021 11:49
Экономика 19.07.2021 11:49
ВТБ нарастил выдачи цифровых кредитных карт в 1,5 раза19.07.2021 10:01
Экономика 19.07.2021 10:01
Волгоградское транспортное предприятие спасено от банкротства19.07.2021 09:50
Экономика 19.07.2021 09:50
Реклама