Экономика

Более 55 тысяч потребительских кредитов в Сбербанке оформили жители Волгоградской области

Экономика 20.07.2021 11:44 Новости компаний
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20.07.2021 11:44 Новости компаний


За первое полугодие 2021 года жители Волгоградской области взяли в Сбербанке более 55 тысяч потребительских кредитов, средняя сумма одного займа составила 194 тысяч рублей.Спрос на кредиты Сбербанка в регионе растет: в прошлом году за аналогичный период банком было выдано около 40 тысяч потребительских кредитов. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, большинство кредитов оформляется онлайн. За первые шесть месяцев текущего года 68% потребительских займов жители региона оформили, используя веб-версию интернет-банка или мобильное приложение Сбербанк Онлайн. В нем представлены лимиты по всем доступным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал.
Самыми распространёнными целями оформления потребительского займа по–прежнему являются расходы на ремонт, приобретение бытовой техники, мебели и автотранспорта.
«Кредит является востребованным продуктом уклиентов Сбербанка, потому что помогает оперативно решать финансовые вопросы.Для оформления потребительского займа можно выбрать наиболее удобный способ. Оперативно оформить кредит можно онлайн, а в офисе банка специалисты ответят на все вопросы и подробно расскажут обо всех условиях договора», - отмечает Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.
Потребительский кредит в Сбербанке можно оформить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 миллионов рублей.С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомится как в офисах, так и сайте банка.  

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