Более 55 тысяч потребительских кредитов в Сбербанке оформили жители Волгоградской области





За первое полугодие 2021 года жители Волгоградской области взяли в Сбербанке более 55 тысяч потребительских кредитов, средняя сумма одного займа составила 194 тысяч рублей.Спрос на кредиты Сбербанка в регионе растет: в прошлом году за аналогичный период банком было выдано около 40 тысяч потребительских кредитов.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, большинство кредитов оформляется онлайн. За первые шесть месяцев текущего года 68% потребительских займов жители региона оформили, используя веб-версию интернет-банка или мобильное приложение Сбербанк Онлайн. В нем представлены лимиты по всем доступным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал.

Самыми распространёнными целями оформления потребительского займа по–прежнему являются расходы на ремонт, приобретение бытовой техники, мебели и автотранспорта.

«Кредит является востребованным продуктом уклиентов Сбербанка, потому что помогает оперативно решать финансовые вопросы.Для оформления потребительского займа можно выбрать наиболее удобный способ. Оперативно оформить кредит можно онлайн, а в офисе банка специалисты ответят на все вопросы и подробно расскажут обо всех условиях договора», - отмечает Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.