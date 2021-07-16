ВТБ Лизинг увеличил продажи техники КАМАЗ в полтора раза

Экономика 16.07.2021 14:08 Новости компаний
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16.07.2021 14:08 Новости компаний
По итогам 6 месяцев 2021 года ВТБ Лизинг передал клиентам на 48% больше техники КАМАЗ, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, девятый год подряд марка является лидером продаж в сегменте грузового транспорта, традиционно ее доля в соответствующей категории составляет порядка 40% нового портфеля компании.
Среди моделей КАМАЗ наибольшей популярностью у клиентов ВТБ Лизинг пользуются седельные тягачи 5490, по итогам 6 месяцев 2021 г. их доля составила 28% в продажах марки. На втором месте идут тягачи повышенной проходимости 43118 и спецтехника на их шасси - с долей 15%. Замыкают тройку самосвалы 65115 (9%).
ГК ВТБ Лизинг является официальным партнером ПАО КАМАЗ с 2013 года. С этого времени компания профинансировала для своих клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – уже более 7000 единиц техники. Чаще всего машины бренда берут в лизинг грузоперевозчики и строительные компании. Компании планируют и дальше развивать сотрудничество: на автомобили КАМАЗ действуют специальные условия при покупке в лизинг. Клиенты могут приобрести любую технику марки с авансом от 10% на срок до 5 лет.
В рамках утвержденных на 2021 год условий клиенты могут оформить машины в лизинг по программе «Экспресс». Для этого потребуется минимальный пакет документов (ВТБ Лизинг не запрашивает финансовую отчетность), а сделка оформляется за один-два дня. Персональный менеджер компании поможет подготовить документы и найти самое выгодное предложение по цене автомобиля.
«Мы продолжаем развивать линейку специальных предложений с тем, чтобы максимально учитывать потребности наших клиентов. Благодаря многолетнему партнерству с ПАО КАМАЗ мы предлагаем выгодные решения по покупке автомобилей бренда для компаний из разных отраслей бизнеса. Эта техника уже давно завоевала репутацию надежного транспорта с высокой проходимостью и большим выбором моделей. На российском рынке это очень востребованные машины, и мы рады эффективной работе с маркой», - прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.
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