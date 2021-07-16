Пожаром на Латошинской в Волгограде замаскировали убийство





Подозреваемый в убийстве приятеля и поджоге его дома задержан в Дубовском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, на допросе 32-летний мужчина признался следователям в совершенном преступлении, подробности которого рассказал в ходе проверки показаний на месте.

Тело 50-летнего мужчины было обнаружено 13 июля текущего года в ходе тушения пожара в частном домовладении на улице Латошинской в Тракторозаводском районе Волгограда. Эксперты установили, что его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, кроме того у погибшего диагностирован перелом подъязычной кости. Также было установлено, что причиной возгорания стал поджог. По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Было установлено, что к преступлению причастен приятель убитого, проживавший совместно с ним. Записи камер наружного наблюдения зафиксировали, как вечером 12 июля текущего года он покидает место жительства, а буквально через несколько минут в жилище разгорается пожар.

В суд подготовлено ходатайство об из избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.



