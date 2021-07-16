Группу автомобильных воров задержали под Волгоградом





Четверых подозреваемых в совершении краж из автомобилей задержали в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД по Волгоградской области, у ранее судимых жителей Волгограда и Городищенского района, в возрасте от 32 до 47 лет, изъяты технические средства для дистанционного несанкционированного отключения средств охраны автомобилей.

Установлено, что неделю назад они похитили из автомобиля "Mini Cooper", оборудованном сигнализацией, 60 тысяч рублей. 29-летняя владелица машины сообщила полицейским, что следов взлома не обнаружила, а двери автомашины были заперты. Группу автомобильных воров задержали при попытке совершения очередной кражи имущества из автомобиля "Toyota Land Cruiser".

Задержанные по решению суда отправлены в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - кража и покушение на совершение кражи.



