Расследования

Подросток найден мертвым на севере Волгоградской области

Расследования 16.07.2021 08:43
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16.07.2021 08:43


В одном из населенных пунктов Старополтавского района обнаружен мертвым 14-летний школьник. Факт гибели подростка подтвердили в правоохранительных органах. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства смерти мальчика, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник. Подробности дела, касающегося несовершеннолетнего, в следственных органах не комментируют.

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