Пустые фудкорты и толпы на прививку: ТЦ Волгограда встретили новые коронавирусные ограничения





Сегодня в Волгоградской области вступили в силу ограничения на посещение детских развлекательных центров, игровых комнат и фудкортов в торгово-развлекательных комплексах. Корреспондент ИА «Высота 102» проверил, насколько добросовестно соблюдают в ТРК новые антикоронавирусные требования.





В четырех торговых центрах, где побывал журналист информагентства, не слишком заботились о соблюдении даже давно введенных мер. При входе в комплексы проверка термометрия проводится скорее для "галочки": измеряющий температуру работник либо вообще не смотрит на показатели, либо через одного пропускает людей без прохождения процедуры. Подавляющее большинство посетителей пренебрегает ношением маски, натягивая ее лишь на кассе под пристальным взором продавца.













Фудкорты и рестораны в торговых центрах продолжили свою деятельность, но уже в другом формате: теперь общепиты работают только на вынос, а столики замотаны пленкой и огорожены красной лентой. Но предприимчивые волгоградцы не сильно огорчились данным фактом - после покупки они присаживались на ближайшие скамейки и диванчики и наслаждались приемом пищи из любимых заведений.













В ТРЦ "Мармелад" и ТРК "Европа Сити Молл" продолжили работать детские развлекательные центры. На вопрос корреспондента о том, не распространяются ли на них новые ограничения, работники пожали плечами и уточнили, что необходимо лишь сопровождение детей взрослыми. Кинотеатры в ТРК работают без изменений - ни одно из заведений пока не приняло статус свободной от COVID-19 зоны.









Только в одном из четырех торговых центров - на третьем этаже ТРК "Парк Хаус" - обнаружилась заветная свободная от COVID-19 зона, но по непонятным причинам она не работала.









Возле прививочных пунктов прибавилось желающих вакцинироваться, а очереди хмурых волгоградцев только увеличились.





Кафе и рестораны с летними верандами на Центральной набережной продолжают работу в прежнем режиме: пока ни одно из заведений не объявило себя зоной, свободной от COVID-19, гостей принимают без сертификатов о вакцинации и QR-кодов.