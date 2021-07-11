Общество

Шаловливые ручонки: испортивших волгоградские остановки вандалов засняли уличные камеры

Общество 11.07.2021 15:49
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11.07.2021 15:49




Расклейщики объявлений и любители уличной «живописи» из баллончика попали в кадр городских камер видеонаблюдения в нескольких районах Волгограда. Они запечатлели, как под покровом ночи по улицам колесит автомобиль с молодыми людьми, двое из которых щедро поливают клеем стеклянные стены остановочных павильонов и лепят бумажные объявления, сообщает ИА «Высота 102».
Такие «подарки» работникам коммунальных служб прилипают к стеклу почти намертво – оттереть их становится крайне сложно и занимает львиную долю времени. Немало усилий коммунальщикам приходится приложить и для того, чтобы отмыть остановки от безобразных надписей, оставленных вандалами. Что движет молодыми людьми, остается загадкой: не таясь, молодые волгоградцы достают из сумок баллончики с краской, портят городское имущество и уходят по своим делам.
Между тем, осквернение зданий и сооружений, порча имущества на общественном транспорте и в общественных местах караются по закону достаточно строго. Наказание за вандализм предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы или арест на срок до трех месяцев. За те же деяния, совершенные группой лиц, максимальное наказание составляет три года лишения свободы. А шансы испортить остановку и остаться незамеченным в последние годы значительно поубавились. Подавляющее число павильонов оснащены камерами видеофиксации, на кадры которых и попали недобросовестные горожане.

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