Рост по всем фронтам: дельта-штамм коронавируса атакует в Волгограде детей и стариков





Дельта-штамм коронавируса, который выявляют в Волгоградской области, спровоцировал рост всех возможных показателей заболеваемости. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявила сегодня на парламентском часе в региональном парламенте главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева.

По ее словам, в регионе растет суточный показатель заболеваемости и коэффициент распространения инфекции. Так, последний показатель характеризует скорость распространения инфекции. Если он выше единицы, то это говорит об ухудшении ситуации. В Волгоградской области данный показатель вырос до 1,26. Всплеск заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных групп, в том числе среди детей. Больше всего больных COVID-19 фиксируют среди воспитанников и учащихся - рост на 87%, пенсионеров - рост на 77%, рабочих и врачей - рост на 45 и 2,5% соответственно. Меньше всего подвержены коронавирусу служащие. Ольга Зубарева связала этот факт с высокой вакцинацией и привела в пример управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, где привилось 74% от всех работников.

Фиксируют в регионе больше случаев пневмонии и ОРВИ. Сейчас заболеваемость пневмонии на 182% превышает среднемноголетнюю заболеваемость. Выше эпидпорога на 8% находится и заболеваемость ОРВИ. Особенно тревожная ситуация среди жителей в возрасте от 15 лет и старше - пятую неделю заболеваемость в этой группе держится выше эпидпорога на 39%. Причем, как отметила Зубарева, в 11% случаев у больных ОРВИ все же в итоге диагностируют коронавирус.

В регионе в основном выявляют дельта-штамм. Такие исследования мутаций с марта текущего года проводит Волгоградский противочумный институт. За последнюю неделю в 98% случаев определялся штамм дельта, отметила Зубарева. По ее словам, этот вирус специалисты считают более контагиозным и агрессивным, поражающим молодое население.



