ВТБ планирует запустить пилот по выдаче карт в картоматах осенью

Экономика 09.07.2021 08:11 Новости компаний
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09.07.2021 08:11 Новости компаний
В рамках стратегии развития ВТБ делает фокус на выдаче цифровых карт без физических носителей, включая и перевыпускаемые карты. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, к 2023 году планируется увеличить долю выпускаемых цифровых карт до 40% от общего объема эмиссии.
Банк также рассматривает возможность организовать процесс выдачи физических карт с использованием устройств самообслуживания для клиентов, предпочитающих сейчас пользоваться пластиковой картой. В этом году мы планируем выбрать технологию, которая будет удобной и эффективной как для клиента, так и для банка. Размещение картоматов в отделениях банка позволит клиентам ускорить процесс выпуска или перевыпуска банковской карты, а банку - снизить нагрузку на сотрудников и повысить качество обслуживания клиентов. Пилотный проект намечен уже на эту осень.
Риски, связанные с применением картоматов, аналогичны рискам по банкоматам. Безопасность средств клиентов является приоритетом для банка, поэтому операции в картоматах будут проводиться только для тех, кто уже является клиентом банка, путем авторизации по PIN-коду или через дистанционные каналы. Все риски мы будем оценивать в том числе с учетом реализации данной технологии другими участниками рынка.
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