Общество 09.07.2021 09:00
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09.07.2021 09:00
Инспекция Госжилнадзора Волгоградской области лишила УК «Уютный город» права управления 35 многоквартирными домами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет надзорного органа, управляющая компания злостно уклонялась от проведения проверок и неоднократно привлекалась к административной ответственности.
В частности, УК игнорировала требования проверяющих предоставить необходимые сведения и документы. По Жилищному кодексу это является основанием для исключения из реестра лицензий всех многоквартирных домов, находящихся в управлении недобросовестной компании. Теперь администрация Центрального района, где расположены «потерпевшие» дома, должна провести общедомовые собрания собственников для выбора новой УК либо проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации. Пока решение не будет принято, ответственность за 35 многоэтажек будет нести «Уютный город».
Напомним, «Высота 102» неоднократно сообщала о проблемах жильцов домов, находящихся в управлении «Уютного города». В январе 2021 года на новогодних каникулах во дворе дома №25 по ул. Ленина провалился асфальт — сотрудники управляющей компании добрались до него только с началом рабочих дней. Способ, которым они ликвидировали провал, шокировал жителей: засыпали в яму восемь ведер песка и сверху заложили мешком цемента. Отличился «Уютный город» и историями с замерзающими жильцами домов №11 по улице Мира и №19 по улице Ленина, известного как «дом с лебедями».
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