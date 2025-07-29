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Цены ниже, выгода выше: автосалон FRESH Волгоград приглашает за автомобилем мечты

Главное 29.07.2025 10:01 Реклама
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29.07.2025 10:01 Реклама


Еще не были во FRESH? Самое время наверстать упущенное – оценить все преимущества автомобиля, о котором так давно мечтали, и насладиться вождением на тест-драйве. Но самое главное – рассчитать окончательную цену на выгодных условиях в связи со снижением ставки Центробанка. Например, на бестселлер продаж – кроссовер Changan UNI-K. Подробнее – в авторском видеообзоре.


Приезжаете всей семьей – в салоне есть детская зона, автосимулятор, массажное кресло, микромаркет и заветная прохлада в летний зной.
FRESH – это многофункциональные центры по продаже и обслуживанию автомобилей по всей стране. В Волгограде компания представлена автосалоном на проспекте Жукова, 94д и предлагает как новые, так и машины с пробегом.
Компания забирает на себя все заботы автовладельцев, оставляя время для самого важного.
Все новости и новинки представлены в группе FRESH «ВКонтакте». Подписывайтесь.
Адрес: Волгоград, пр-т Жукова, 94д (ежедневно с 9:00 до 22:00).
Телефон: +7 (844) 220-23-67.
Реклама. ООО «Фреш МБ», ИНН 3443137377, erid: F7NfYUJCUneTRyD1HNw2

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