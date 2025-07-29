Главное 29.07.2025 10:01 Реклама
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29.07.2025 10:01 Реклама
Еще не были во FRESH? Самое время наверстать упущенное – оценить все преимущества автомобиля, о котором так давно мечтали, и насладиться вождением на тест-драйве. Но самое главное – рассчитать окончательную цену на выгодных условиях в связи со снижением ставки Центробанка. Например, на бестселлер продаж – кроссовер Changan UNI-K. Подробнее – в авторском видеообзоре.
Приезжаете всей семьей – в салоне есть детская зона, автосимулятор, массажное кресло, микромаркет и заветная прохлада в летний зной.
FRESH – это многофункциональные центры по продаже и обслуживанию автомобилей по всей стране. В Волгограде компания представлена автосалоном на проспекте Жукова, 94д и предлагает как новые, так и машины с пробегом.
Компания забирает на себя все заботы автовладельцев, оставляя время для самого важного.
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Адрес: Волгоград, пр-т Жукова, 94д (ежедневно с 9:00 до 22:00).
Телефон: +7 (844) 220-23-67.
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Маршруткам из Городища, Краснослободска и Волжского с 18 августа ограничат въезд в Волгоград28.07.2025 18:35
Главное 28.07.2025 18:35
Водолазы нашли на дне Волги погибшие во время Сталинградской битвы баржи26.07.2025 14:04
Главное 26.07.2025 14:04
Плата за инфотеррор. Адвокат из Москвы сравнила дело Серенко с вымогательством у главы «Ростеха»25.07.2025 18:47
Главное 25.07.2025 18:47
Суд Волгограда отправил в СИЗО администратора «Острова Свободы» Серенко24.07.2025 14:34
Главное 24.07.2025 14:34
Так гуманнее? Волгоградская облдума приняла новый закон о бездомных собаках24.07.2025 12:59
Главное 24.07.2025 12:59
Эксклюзив ИА «Высота 102»: Андрей Кривов поделился планами по развитию СК «Ротор»18.07.2025 18:01
Главное 18.07.2025 18:01
Депутаты готовят повышение штрафов для волгоградцев до 300 тыс. рублей15.07.2025 20:34
Главное 15.07.2025 20:34
В Волгограде брошенные электросамокаты начнут эвакуировать на штрафстоянки14.07.2025 16:04
Главное 14.07.2025 16:04
С тремя адвокатами и присяжными: в Волгограде 15 июля стартует процесс по делу Пака14.07.2025 13:07
Главное 14.07.2025 13:07
«Последствия могут быть самыми серьёзными»: биолог рассказал об опасных насекомых лета13.07.2025 13:12
Главное 13.07.2025 13:12
Две недели до старта сезона: на кого поставил «Ротор»08.07.2025 08:14
Главное 08.07.2025 08:14
Готовят под снос? В Волгограде «оголился» проданный за 25 млн рублей «Дом печати»07.07.2025 18:19
Главное 07.07.2025 18:19
Тарифы на коммуналку для волгоградцев повысились с 1 июля01.07.2025 11:06
Главное 01.07.2025 11:06
ФАС обнаружила в Волгоградской области картель при реализации нацпроекта на 1,6 млрд30.06.2025 12:44
Главное 30.06.2025 12:44
Владимир Путин наградил губернатора Бочарова орденом за заслуги перед Отечеством24.06.2025 20:10
Главное 24.06.2025 20:10