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Приезжаете всей семьей – в салоне есть детская зона, автосимулятор, массажное кресло, микромаркет и заветная прохлада в летний зной.

FRESH – это многофункциональные центры по продаже и обслуживанию автомобилей по всей стране. В Волгограде компания представлена автосалоном на проспекте Жукова, 94д и предлагает как новые, так и машины с пробегом.

Компания забирает на себя все заботы автовладельцев, оставляя время для самого важного.

Адрес: Волгоград, пр-т Жукова, 94д (ежедневно с 9:00 до 22:00).

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