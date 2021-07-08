Телеком 08.07.2021 16:24
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08.07.2021 16:24
Компания Ookla, мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета, опубликовала результаты независимого исследования по качеству мобильного интернета в России. МегаФон показал лучшие результаты в стране, опередив других операторов по всем ключевым показателям.Об этом ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Исследование основано на более чем 7 млн замеров скорости мобильного интернета в разных частях России с января по июнь 2021 года. Ookla проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest®. Замеры проводились на более чем 1,4 млн уникальных смартфонов. Методика исследования позволяет собрать наиболее объективные данные по всем операторам и регионам.
Средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,92 Мбит/с, скорость загрузки данных 11,90 Мбит/с.
Исследование подтверждает, что интернет МегаФона по-прежнему самый быстрый в Волгоградской области. Более того, компания за год увеличила среднюю скорость скачивания в регионе с 22,36 Мбит/с до 25,63 Мбит/с. Так, по данным Ookla, средняя скорость в Волгограде составляет 33,37 Мбит/с, в Волжском – 25,18 Мбит/с, в Камышине – 26,29 Мбит/с. Это лучшие показатели по результатам около 120 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. МегаФон укрепил первенство в регионе благодаря активному развитию сети: с начала года оператор запустил и модернизировал свыше 200 базовых станций 4G.
Высокие скорости мобильного интернета позволяют абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема.Например, скачать в Тик Токе минутное видео можно всего за считанные секунды.
«МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объём мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким»,– отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
В первом полугодии 2021 года МегаФон развивал сеть ускоренными темпами, за это время было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвёртого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населённых пунктов.
Компания также продолжает переводить частотные диапазоны, выделенные для сетей второго и третьего поколений, под сервисы LTE, объединяя их для достижения более высоких скоростей.
Ознакомиться с полным исследованием Ookla можно здесь.
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