Общество 08.07.2021 10:07
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08.07.2021 10:07
Режим повышенной готовности введен в рабочем поселке Светлый Яр в связи с уведомлением от компании-концессионера об остановке подачи воды и приемов стоков на территории районного центра. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", говорится в постановлении главы Светлоярского района Татьяны Распутиной. В районной администрации эту информацию подтвердили.
Режим повышенной готовности, который вводится, чтобы не допустить чрезвычайную ситуацию тогда, когда есть угроза ее возникновения, начал действовать в районе 7 июля с 17:00. В документе указано, что компания-концессионер ООО "Осока-Лик" уведомила районные власти о том, что с 7 июля прекращает подачу воды и прием стоков, а с 9 июля - подачу питьевой воды "в связи с невозможностью исполнения ООО "Осока-Лик" обязанностей по водоподготовке и принятию хозяйственно бытовых стоков". Режим повышенной готовности будет действовать до момента передачи концессионером в МУП Кировского КХ абонентской базы лицевых счетов потребителей. Это должно произойти не позднее 12 июля.
Заместителям главы района поручено дважды в день - утром и вечером - фиксировать факты приостановления подачи технической и питьевой воды, уменьшения давления и приема хозяйственно-бытовых стоков.
Концессионные соглашения с ООО "Осока-Лик" в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Светлоярского муниципального района, были заключены в апреле 2017 года. Летом прошлого года была создана рабочая группа, которая занималась проверкой исполнения концессионных соглашений. Согласно акту проверки, опубликованном на сайте районной администрации, работы по ремонту и (или) модернизации в отношении объектов концессионных соглашений не проводились, инвестиции не вкладывались.
Отметим, что в 2019-2020 годах ООО "Осока-Лик" упоминалось в экологическом скандале с хищением труб канализации и слива на почву стоков Светлого Яра. Осенью 2019 года федеральный канал показал, что окрестности населенного пункта под Волгоградом утопают в нечистотах из-за сброса поселковых стоков на почву. Стоки жизнедеятельности населенного пункта сбрасывались якобы в так называемый "пруд-испаритель", который администрация Светлоярского района передала в 2017 году ООО "Осока-Лик" в концессию. Фактически нечистоты длительное время сливались просто на землю. В отношении концессионера, осуществляющего сброс неочищенных стоков на землю, управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской области с участием прокуратуры Светлоярского района и Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры было проведено административное расследование. Были привлечены и другие ведомства, эксперты и специализированная лаборатория. "Высота 102" тогда подробно освещала эту ситуацию. По факту хищения труб было возбуждено уголовное дело, однако по сливу стоков на почву в уголовном преследовании было отказано.
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