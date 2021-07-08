



Режим повышенной готовности введен в рабочем поселке Светлый Яр в связи с уведомлением от компании-концессионера об остановке подачи воды и приемов стоков на территории районного центра. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", говорится в постановлении главы Светлоярского района Татьяны Распутиной. В районной администрации эту информацию подтвердили.

Режим повышенной готовности, который вводится, чтобы не допустить чрезвычайную ситуацию тогда, когда есть угроза ее возникновения, начал действовать в районе 7 июля с 17:00. В документе указано, что компания-концессионер ООО "Осока-Лик" уведомила районные власти о том, что с 7 июля прекращает подачу воды и прием стоков, а с 9 июля - подачу питьевой воды "в связи с невозможностью исполнения ООО "Осока-Лик" обязанностей по водоподготовке и принятию хозяйственно бытовых стоков". Режим повышенной готовности будет действовать до момента передачи концессионером в МУП Кировского КХ абонентской базы лицевых счетов потребителей. Это должно произойти не позднее 12 июля.

Заместителям главы района поручено дважды в день - утром и вечером - фиксировать факты приостановления подачи технической и питьевой воды, уменьшения давления и приема хозяйственно-бытовых стоков.

Концессионные соглашения с ООО "Осока-Лик" в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Светлоярского муниципального района, были заключены в апреле 2017 года. Летом прошлого года была создана рабочая группа, которая занималась проверкой исполнения концессионных соглашений. Согласно акту проверки, опубликованном на сайте районной администрации, работы по ремонту и (или) модернизации в отношении объектов концессионных соглашений не проводились, инвестиции не вкладывались.