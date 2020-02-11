За грязные дела концессионеру Светлоярского района Волгоградской области грозит уголовное преследование





О завершении административного расследования в отношении ООО «Осока-Лик» по факту сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности в границах Светлоярского муниципального района заявили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, во взаимодействии с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой и прокуратурой Светлоярского района расследование проведено по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ – уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления.

Установлено, что водоотведение Светлоярского городского поселения осуществляется путем сбора и транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий по самотечным и напорным коллекторам в так называемый «пруд-испаритель», который передан администрацией Светлоярского муниципального района ООО «Осока-Лик» концессионным соглашением.

С апреля 2017 ООО ««Осока-Лик» продолжается сброс неочищенных стоков на рельеф местности.

Так, по данным Нижне-Волжского бассейнового-водного управления только за 2018 год объем сброса неочищенных сточных вод в «пруд-испаритель» составил 627 тысяч кубических метров.

Кроме того, факт сброса сточных вод установлен в ходе проведенной в рамках административного расследования экспертизы.

Специалисты Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям установили, что пруд-испаритель был ликвидирован в 2006 году с последующей рекультивацией земель площадью 13 квадратных километров, что подтверждается актом ликвидации гидротехнического пруда-испарителя.

Также установлено, что мер по переводу категории земель на данном участке с категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» в категорию «Земли сельскохозяйственного назначения» администрацией поселка Светлый Яр не предпринималось.

«В рамках выездного мероприятия, Межрегиональным управлением и филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области были отобраны пробы почвы и сточных вод, поступающих на земельный участок. Согласно заключению эксперта по результатам лабораторного исследования и измерений установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в несколько раз в почве по железу, хлорид-иону, сульфат-иону, нефтепродуктам, фосфат-иону», - рассказали ИА «Высота 102» в надзорном ведомстве.

Установлено, что действиями ООО «Осока-Лик», оказывающим услуги по водоснабжению и водоотведению в рабочем поселке Светлый Яр, наносится вред земельному участку в результате сброса неочищенных сточных вод (опасных веществ) на рельеф местности, в том числе почве, как природному объекту.

По подсчетам Межрегионального управления Росприроднадзора, размер вреда, причиненный почвам, как компоненту природной среды, который составил 283,5 млн рублей.

Юридическое лицо ООО «Осока-Лик» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст 8.6 КоАП РФ за порчу земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами.

Копия произведенного расчета вреда почвам и копия административного материала в отношении ООО «Осока-Лик» направлена в правоохранительные органы для рассмотрения и решения вопроса о направлении материалов в органы предварительного расследования по признакам уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных ст.ст. 246, 254 УК РФ.

Кроме того, в рамках проведенного расследования усматриваются признаки административных правонарушений по ст.8.41 КоАП РФ в части невнесения в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год, а также по ст.8.1 КоАП РФ за несоблюдение экологических требований при эксплуатации системы водоотведения, а именно по факту не осуществления производственного экологического контроля за сбросом сточных вод.





Отметим, что в настоящее время руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям является Руслан Гасанов. Ранее он работал заместителем Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, с июня 2019 года занимал пост заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по Астраханской области.

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям Руслан Гасанов возглавил в октябре 2019 года.



