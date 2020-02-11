Экология

За грязные дела концессионеру Светлоярского района Волгоградской области грозит уголовное преследование

Экология 11.02.2020 12:27
1
11.02.2020 12:27


О завершении  административного расследования в отношении ООО «Осока-Лик» по факту сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности в границах Светлоярского муниципального района заявили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, во взаимодействии с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой и прокуратурой Светлоярского района расследование проведено по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ – уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления. 
Установлено, что водоотведение Светлоярского городского поселения осуществляется путем сбора и транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий по самотечным и напорным коллекторам в так называемый «пруд-испаритель», который передан администрацией Светлоярского муниципального района ООО «Осока-Лик» концессионным соглашением.
С апреля 2017  ООО ««Осока-Лик» продолжается сброс неочищенных стоков на рельеф местности.  
Так, по данным Нижне-Волжского бассейнового-водного управления только за 2018 год объем сброса неочищенных сточных вод в «пруд-испаритель» составил 627 тысяч кубических метров. 
Кроме того, факт сброса сточных вод установлен в ходе проведенной в рамках административного расследования экспертизы.
Специалисты Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям установили, что пруд-испаритель был ликвидирован в 2006 году с последующей рекультивацией земель площадью 13 квадратных километров, что подтверждается актом ликвидации гидротехнического пруда-испарителя.
Также установлено, что мер по переводу категории земель на данном участке с категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» в категорию «Земли сельскохозяйственного назначения» администрацией поселка Светлый Яр не предпринималось.
«В рамках выездного мероприятия, Межрегиональным управлением и филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области были отобраны пробы почвы и сточных вод, поступающих на земельный участок. Согласно заключению эксперта по результатам лабораторного исследования и измерений установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в несколько раз в почве по  железу, хлорид-иону, сульфат-иону, нефтепродуктам, фосфат-иону», - рассказали ИА «Высота 102» в надзорном ведомстве.
Установлено, что действиями ООО «Осока-Лик», оказывающим услуги  по водоснабжению и водоотведению в рабочем поселке Светлый Яр, наносится вред земельному участку в результате сброса неочищенных сточных вод (опасных веществ) на рельеф местности, в том числе почве, как природному объекту. 
По подсчетам Межрегионального управления Росприроднадзора, размер вреда, причиненный почвам, как компоненту природной среды, который составил 283,5 млн рублей.  
Юридическое лицо ООО «Осока-Лик» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст 8.6 КоАП РФ за порчу земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами.
Копия произведенного расчета вреда почвам и копия административного материала в отношении ООО «Осока-Лик» направлена в правоохранительные органы для рассмотрения и решения вопроса о направлении материалов в органы предварительного расследования по признакам уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных ст.ст. 246, 254 УК РФ.
Кроме того, в рамках проведенного расследования усматриваются признаки административных правонарушений по ст.8.41 КоАП РФ в части невнесения в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год, а также по ст.8.1 КоАП РФ за несоблюдение экологических требований при эксплуатации системы водоотведения, а именно по факту не осуществления производственного экологического контроля за сбросом сточных вод. 

Отметим, что в настоящее время руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям является Руслан Гасанов. Ранее он работал заместителем  Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, с июня 2019 года занимал пост заместителя руководителя Управления Росприроднадзора  по Астраханской области. 
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям Руслан Гасанов возглавил в октябре 2019 года.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Экология
11.02.2020 14:48
Экология 11.02.2020 14:48
Комментарии

0
Далее
Экология
10.02.2020 10:32
Экология 10.02.2020 10:32
Комментарии

0
Далее
Экология
09.02.2020 20:43
Экология 09.02.2020 20:43
Комментарии 12

0
Далее
Экология
06.02.2020 15:40
Экология 06.02.2020 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Экология
06.02.2020 11:00
Экология 06.02.2020 11:00
Комментарии 3

0
Далее
Экология
05.02.2020 15:25
Экология 05.02.2020 15:25
Комментарии 7

0
Далее
Экология
05.02.2020 13:54
Экология 05.02.2020 13:54
Комментарии 15

0
Далее
Экология
04.02.2020 10:49
Экология 04.02.2020 10:49
Комментарии 17

0
Далее
Экология
03.02.2020 10:44
Экология 03.02.2020 10:44
Комментарии 5

0
Далее
Экология
31.01.2020 15:50
Экология 31.01.2020 15:50
Комментарии 2

0
Далее
Экология
31.01.2020 13:22
Экология 31.01.2020 13:22
Комментарии 0

0
Далее
Экология
30.01.2020 12:00
Экология 30.01.2020 12:00
Комментарии 7

0
Далее
Экология
28.01.2020 17:10
Экология 28.01.2020 17:10
Комментарии 13

0
Далее
Экология
28.01.2020 11:46
Экология 28.01.2020 11:46
Комментарии 3

0
Далее
Экология
27.01.2020 14:06
Экология 27.01.2020 14:06
Комментарии 32

0
Далее

Лента новостей

16:13
Только для женщин: стоит ли пить КОКСмотреть фотографии
16:06
Момент нападения собаки на злосчастной улице Рионской в Волгограде попал в кадрСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
В Волгограде открылся магазин «Пятёрочка» в новой концепцииСмотреть фотографии
14:53
"Мы - филиал "Единой России"?: в Волгограде коммунисты обратились в центр с жалобой на руководство обкомаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:48
Гаражи на улице Бурейской в Волгограде "зачистили" до опасных ям и помойкиСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» решили замолчать скандал с беременной сотрудницейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
В Волжском установили билборды с портретами экс-министра СССРСмотреть фотографии
12:49
Сервис Сбербанка по снятию наличных работает в 76 торговых точках в селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:27
За грязные дела концессионеру Светлоярского района Волгоградской области грозит уголовное преследованиеСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде определили старого-нового хозяина кладбищ Смотреть фотографии
11:15
Мужчина умер на платформе станции подземного трамвая в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде приговорили к сносу новую партию гаражейСмотреть фотографии
09:52
В Садах Придонья построили детскую площадкуСмотреть фотографии
08:41
Бывший первый вице-мэр Волгограда возглавил мусорную компаниюСмотреть фотографии
19:43
В Волгограде беременная топ-менеджер «Концессий теплоснабжения» пожаловалась в Трудинспекцию Смотреть фотографииCмотреть видео
18:57
А Исинбаева в курсе? : Никита Петинов купил дорогую недвижимость в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:05
Дождались мороза: у храма Александра Невского в Волгограде начались посадкиСмотреть фотографии
16:10
Учредителя компании под руководством депутата гордумы Волгограда исключают из ЕГРЮЛСмотреть фотографии
15:58
Читающая ли мы нация, выяснили Сбербанк, «Платформа ОФД» и «Рамблер»Смотреть фотографии
15:40
Магия чисел: в Волгограде соберут рекордное количество участников «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
15:11
В волгоградской академии хотели прикупить квадрокоптеров почти на 6 миллионов рублейСмотреть фотографии
14:35
Губернатор Волгоградской области предсказал аномально теплый февраль Смотреть фотографииCмотреть видео
14:24
В Волгоградской области «гуляет» сезонный и свиной гриппСмотреть фотографии
12:46
От самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы требуют новый коммунальный долг Смотреть фотографии
12:41
Снова «затанцует»?: строителей моста через Волгу в Волгограде обязали заменить пришедшие в негодность гасители колебанийСмотреть фотографии
11:45
Рассолопромыслу промышленной площадки АО «КАУСТИК» 50 летСмотреть фотографии
11:43
Артиллерийский снаряд нашли у храма Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:42
Ожерелья от коронавируса появились в продаже в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:15
Вузы рулят: Росстат «подбил» зарплату бюджетников в Волгоградской области за прошлый годСмотреть фотографии
09:26
Вскрытие покажет: в волгоградском суде саратовские эксперты по делу «Соснового бора» потребовали дополнительных денегСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 