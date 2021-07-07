Здравоохранение 07.07.2021 16:57
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07.07.2021 16:57
Шесть человек скончались за минувшие сутки от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном оперативном штабе, жертвами COVID-19 стали трое жителей Волгограда 43,69 и 74 лет, 51-летняя женщина из Камышина, 71-летняя женщина из Калачевского района и 63-летняя жительница Суровикинского района. Самый молодой из скончавшихся пациентов был госпитализирован в больницу №15 на четвертый день после заражения. Помочь мужчине, который имел еще и хроническое вирусное заболевание, не смогли.
За сутки диагностировано 236 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 124 - в Волгограде. Накануне в областном центре также было выявлено свыше ста новых заболевших.
Сегодня на заседании Клинического Совета Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией было отмечено, что за последний месяц еженедельно выявляется порядка 1000 новых случаев коронавирусной инфекции (на 40-45% больше, чем в мае), около 460 случаев внебольничных пневмоний (на 35-40% больше, чем в мае), 8000 случаев простудных заболеваний (на 20% больше чем в мае). В 16 муниципальных образованиях региона показатель заболеваемости коронавирусом превышает среднеобластной, фиксируется все больше случаев заражения индийским штаммом дельта. В основном очаги — внутрисемейные.
В инфекционных стационарах коечный фонд увеличен на 59%. До конца недели планируют развернуть 4000 инфекционных коек.
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