



Волгоградцам объяснили, что делать в случае отправки денежных средств не тому человеку. Подробную инструкцию дали авторы Telegram-канала «Объясняем. Волгоградская область».

Вернуть денежные средства можно в мобильном приложении банка через специальный сервис «Оспорить» или «Запросить возврат». О такой функции уточняйте в поддержке вашего банка. Сообщите об ошибке и напишите заявление на возврат. Укажите ваш номер счёта, данные операции и причину её отмены. В банк получателя поступит соответствующий запрос. Если он согласится, вам вернут деньги.

Если же отозвать перевод самостоятельно не получить, необходимо сделать скрин операции, чтобы было видно номер, дату и время транзакции, а также сумму и реквизиты получателя. Также можно попробовать позвонить человеку, указанному в случайном переводе и объяснить ситуацию.

Если же получатель отказался вернуть деньги, направьте ему досудебную претензию. Её можно отправить заказным письмом с уведомлением, по электронной почте или даже в мессенджере. В претензии укажите обстоятельства ошибочного перевода, ссылаясь на ст. 1102 ГК РФ

Если получатель игнорирует запрос вернуть деньги дольше 30 дней — подавайте заявление о мошенничестве или взыскании средств в суд.