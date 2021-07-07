«Белое море» волгоградского «Химпрома» превратят в 3D-модель





Рабочая группа по разработке техзадания проекта ликвидации шламонакопителя завода «Химпром» предложила создать 3D-модель «белого моря» для упрощения инженерных изысканий на опасном объекте. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на модели будут обозначены границы и координаты, даны описания природных и техногенных условий шламонакопителя.

Предложение было озвучено сегодня на очередном заседании рабочей группы. Разработка технического задания практически завершена, в частности, особое внимание уделили разделам о проведении инженерных изысканий в сфере геодезии, геологии, гидрологии, гидрометеорологии. Техзадание также предусматривает возможность сокращения или увеличения времени, отведенного на подготовку проекта. Рабочая группа намерена утвердить окончательный вариант технического задания до конца текущего дня и передать его для объявления конкурса на разработку проекта.