Экология

«Белое море» волгоградского «Химпрома» превратят в 3D-модель

Экология 07.07.2021 14:26
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07.07.2021 14:26


Рабочая группа по разработке техзадания проекта ликвидации шламонакопителя завода «Химпром» предложила создать 3D-модель «белого моря» для упрощения инженерных изысканий на опасном объекте. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на модели будут обозначены границы и координаты, даны описания природных и техногенных условий шламонакопителя.
Предложение было озвучено сегодня на очередном заседании рабочей группы. Разработка технического задания практически завершена, в частности, особое внимание уделили разделам о проведении инженерных изысканий в сфере  геодезии, геологии, гидрологии, гидрометеорологии. Техзадание также предусматривает возможность сокращения или увеличения времени, отведенного на подготовку проекта. Рабочая группа намерена утвердить окончательный вариант технического задания до конца текущего дня и передать его для объявления конкурса на разработку проекта.
Напомним, рабочая группа была создана по поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который в конце мая текущего года побывал на «Белом море» вместе с руководством Минприроды РФ и профильными ведомствами. По итогам поездки было решено провести дополнительные исследования для определения оптимального механизма реализации проекта утилизации шламонакопителя «Химпрома» – ликвидировать этот объект поэтапно или сразу весь объем. «Белое море», которое включает отходы I-IV классов опасности, начало образовываться в результате деятельности «Химпрома» в середине прошлого столетия. На сегодняшний день площадь шламонакопителя составляет около 25 га, при этом глубина накоплений на отдельных участках достигает 18 метров.

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