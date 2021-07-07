Устроившая кровавое ДТП волгоградка села за руль нетрезвой











В крови 23-летней женщины, управлявшей Land Rover Range Rover Evoque минувшим вечером, был обнаружен алкоголь — полиция установила состояние опьянения 0,3 мг/л. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, нетрезвая автоледи при выезде с АЗС не справилась с управлением и врезалась в Renault Logan, в котором пострадали два человека.

Напомним, авария произошла вечером 6 июля около 21.15 напротив автозаправки по ул. Рабоче-Крестьянской, 48Д. В результате столкновения трех автомобилей, которое устроила водитель Land Rover Range Rover Evoque, в больницу №1 были госпитализированы 25-летний водитель и 56-летняя пассажирка Renault Logan. Ранее сообщалось, что пострадала женщина из Land Rover. По предварительной информации, пассажирка Renault находится в тяжелом состоянии — у нее диагностирована черепно-мозговая травма и рваная рана шеи.

Полиция также выявила клинические признаки, позволяющие предположить наркотическое опьянение, у 39-летнего водителя Volkswagen Touareg, в который отбросило Renault Logan после столкновения с Land Rover.