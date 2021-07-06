В Волгограде "КамАЗ" с прицепом стукнулся с маршруткой (ВИДЕО)

Происшествия 06.07.2021 14:59
0
06.07.2021 14:59
Столкновение грузовика и маршрутки произошло сегодня днем в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на улице Лазоревая. Момент столкновения запечатлели камеры видеонаблюдения. По предварительной информации, водитель "КамАЗа" при выполнении маневра перестроения со среднего ряда направо совершил столкновение с маршруткой№70а, которая двигалась по правому крайнему ряду. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших и жертв.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
В прыжке и с пистолетом: в Волгограде задержали беглого угонщика из Саратова (ВИДЕО)06.07.2021 15:16
Происшествия 06.07.2021 15:16
КамАЗ протаранил иномарку на Волжской ГЭС: водитель госпитализирован06.07.2021 11:46
Происшествия 06.07.2021 11:46
Водитель минивэна из ХМАО впечатался в фуру под Волгоградом: есть пострадавшие06.07.2021 11:13
Происшествия 06.07.2021 11:13
Два человека пострадали при пожаре в девятиэтажке на западе Волгограда06.07.2021 09:16
Происшествия 06.07.2021 09:16
Эвакуировали 20 человек: волгоградец погиб при пожаре в собственной квартире05.07.2021 20:18
Происшествия 05.07.2021 20:18
В Волгограде сотрудник ЖКХ рассекал на машине по пешеходным дорожкам парка05.07.2021 17:22
Происшествия 05.07.2021 17:22
В Волгоградской области в ерике утонул 13-летний школьник05.07.2021 12:56
Происшествия 05.07.2021 12:56
Лихач на внедорожнике устроил "покатушки" по дорожкам и ступеням набережной в Волгограде (ВИДЕО)05.07.2021 10:27
Происшествия 05.07.2021 10:27
Не справился с управлением: водитель погиб на трассе в Волгоградской области05.07.2021 10:24
Происшествия 05.07.2021 10:24
Подросток на мопеде сбил пожилого велосипедиста под Волгоградом05.07.2021 10:02
Происшествия 05.07.2021 10:02
В центре Волгограда пропала женщина в синих шортах в горошек04.07.2021 18:02
Происшествия 04.07.2021 18:02
Двое подростков разбились на скутере в городе Волгоградской области04.07.2021 10:21
Происшествия 04.07.2021 10:21
Поджог или случайность: на западе Волгограда сгорел автомобиль04.07.2021 09:21
Происшествия 04.07.2021 09:21
В Волгоградской области в ДТП погиб 18-летний юноша, двое детей пострадали03.07.2021 10:12
Происшествия 03.07.2021 10:12
Водитель грузовика устроил тройное ДТП на светофоре в Волгограде02.07.2021 10:14
Происшествия 02.07.2021 10:14
Реклама