Здравоохранение

Волгоградской области выделили 56 миллионов для обследования постковидников

Здравоохранение 03.07.2021 09:59
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03.07.2021 09:59


Волгоградской области выделили 56 миллионов рублей из федерального бюджета на углубленную диспансеризацию жителей, переболевших коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в правительстве РФ. Всего регионы получат около 6 миллиардов рублей на эти цели. Так, Астраханской области выделили 23 миллиона рублей, Ростовской – 65. Больше всего получит Москва – 847 миллионов рублей. 
Углубленная диспансеризация предполагает два этапа. При прохождении первого этапа для переболевших COVID-19 предусмотрено измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-ой ходьбой (при наличии жалоб на одышку или отеки), проведение спирометрии, общий и биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера в крови, проведение рентгена грудной клетки. 
В зависимости от результатов обследований, полученных в рамках первого этапа, бывшие пациенты инфекционных госпиталей получат возможность пройти эхокардиографию, КТ, а также дуплексное сканирование вен нижних конечностей. В углубленной диспансеризации будут участвовать все поликлиники и центральные районные больницы Волгоградской области. При отсутствии возможностей провести то или иное исследование пациенты будут направляться в другие медучреждения – или в соседние районы, или в клиники Волгограда. Углубленную диспансеризацию в Волгоградской области начали проводить с 1 июля. 

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