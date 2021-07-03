Волгоградской области выделили 56 миллионов для обследования постковидников





Волгоградской области выделили 56 миллионов рублей из федерального бюджета на углубленную диспансеризацию жителей, переболевших коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в правительстве РФ. Всего регионы получат около 6 миллиардов рублей на эти цели. Так, Астраханской области выделили 23 миллиона рублей, Ростовской – 65. Больше всего получит Москва – 847 миллионов рублей.

Углубленная диспансеризация предполагает два этапа. При прохождении первого этапа для переболевших COVID-19 предусмотрено измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-ой ходьбой (при наличии жалоб на одышку или отеки), проведение спирометрии, общий и биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера в крови, проведение рентгена грудной клетки.

В зависимости от результатов обследований, полученных в рамках первого этапа, бывшие пациенты инфекционных госпиталей получат возможность пройти эхокардиографию, КТ, а также дуплексное сканирование вен нижних конечностей. В углубленной диспансеризации будут участвовать все поликлиники и центральные районные больницы Волгоградской области. При отсутствии возможностей провести то или иное исследование пациенты будут направляться в другие медучреждения – или в соседние районы, или в клиники Волгограда. Углубленную диспансеризацию в Волгоградской области начали проводить с 1 июля.



