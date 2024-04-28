Общество 28.04.2024 18:06
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28.04.2024 18:06
В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда стартовал монтаж экстремального аттракциона «Большой маятник». При помощи крана грузоподъемностью 160 тонн готовые конструкции рабочие поднимают и устанавливают на ранее оборудованную платформу. Непосредственное участие в работах принимают партнеры ЦПКиО – представители одной из крупнейших китайских компаний по развитию парков развлечений, рассказали V102.RU в администрации ЦПКиО.Понаблюдать за масштабными работами могут все желающие с безопасного расстояния. Работы проходят при контроле и непосредственном участии иностранных специалистов - они и изготовили все составляющие аттракциона. По завершении установки будет произведена наладка и регулировка всех механизмов «Большого маятника» в соответствии с рекомендациями изготовителя.
«Большой маятник» - высотный аттракцион, который будет поднимать гостей парка на вращающейся платформе на высоту семиэтажного дома с эффектом свободного падения. Максимальное количество посадочных мест – 23. С высоты катающимся будет открываться вид на стадион «Волгоград Арена», Волгу и Мамаев курган.Одновременно в Центральном парке культуры и отдыха ведется возведение еще двух экстремальных каруселей: «Мельница» и «Седьмое небо». В монтаже этих аттракционов также примут участие китайские партнеры. Все три вышеуказанных объекта будут введены в эксплуатацию в текущем сезоне.
Еще два высотных аттракциона появятся в ЦПКиО в следующем сезоне. По завершении работ вышеуказанные объекты образуют уникальный для Южного федерального округа комплекс экстремальных аттракционов, который по своим характеристикам сравнится с крупнейшим парком экстремальных развлечений «Диво остров» в Санкт-Петербурге, уверены в администрации ЦПКиО.Фото ЦПКиО
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