В Волгограде засняли иномарку, лихо разъезжающую по набережной





Жители Волгограда обсуждают видеозапись, на которой запечатлена иномарка, лихо разъезжающая по пешеходному тротуару нового участка набережной в границах стадиона «Волгоград Арена» и моста через Волгу.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный в социальных сетях видеоролик, водитель Ford Focus поскромничал и, дабы не сыскать лишней славы, а также чтобы обезопасить себя от лишнего внимания правоохранителей, предусмотрительно скрутил номера.

Отметим, очевидцы не уточняют, когда конкретно было снято видео.

Фото и видео: t.me/catgeneral