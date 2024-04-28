Дожди и сильный ветер испортят волгоградцам выходные перед Первомаем





В Волгоградской области перед первомаем испортится погода. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, завтра, 29 апреля, в регионе пройдут кратковременные дожди с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. При этом днем температура поднимется до +27, а в областном центре будет на градус меньше. Но осадков в понедельник в городе-герое не ожидается. В Волгоградской области перед первомаем испортится погода. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, завтра, 29 апреля, в регионе пройдут кратковременные дожди с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. При этом днем температура поднимется до +27, а в областном центре будет на градус меньше. Но осадков в понедельник в городе-герое не ожидается.

А вот в ночь на 30 апреля в Волгограде могут пройти дожди, как и в других районах области. В последний день апреля будет так же ветрено, как и 29 апреля. Кроме того, с осадками придет небольшое похолодание – днем будет не выше +21 градуса.Но 1 мая погода наладится – потеплеет до +23, дождей в среду не ожидается.