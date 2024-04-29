В Волгограде водитель Ford Focus сбил 14-летнего школьника





28 апреля в Кировском районе Волгограда в результате ДТП пострадал школьник. Во второй половине дня водитель иномарки совершил наезд на подростка.

- Водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь по ул. Рославльская со стороны ул. Тополевая в сторону ул. Ромашковая, напротив дома № 27 по ул. Рославльская совершил наезд на 14-летнего школьника, — уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате происшествия молодой человек с множественными травмами был доставлен в одну из местных больниц.

«Фото: Яндекс. Карты»