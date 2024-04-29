Ветер, град и сильные ливни: МЧС предупредило волгоградцев о непогоде

29 и 30 апреля на Волгоградскую область должен обрушиться шторм. Соответствующее предупреждение выпустило региональное управление МЧС России. Разгул стихии придётся на вечерние и утренние часы.

- По сообщению Волгоградского ЦГМС, в период 13:00–15:00 часов 29.04.2024, до конца суток 29.04.2024, ночью и утром 30.04.2024 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20–25 м/с, — рассказали ИА «Высота 102» в спасательной службе.

Специалисты обращают внимание, что во время экстремальных погодных явлений жителям региона стоит опасаться обрыва электропередач, повала деревьев и рекламных конструкций, а также срыва ненадёжно закреплённого кровельного материала.