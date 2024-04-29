В Советском районе Волгограда завершился капитальный ремонт трамвайной линии вдоль ул. Электролесовской. Основные работы по обновлению одного из направлений путей в границах остановок «35-я Гвардейская» и «Завод им. Петрова» были выполнены в 2023 году. Однако неожиданно для местных жителей стальные рельсы приняли весьма экстравагантный внешний вид.

Практически сразу после укладки пути пошли волнами. Неровности трамвайной линии не только выглядели эстетически неприглядно, но и заставляли трамваи «подпрыгивать» на своеобразных кочках, повторяя экстремальную амплитуду.

Однако, как выяснилось, сложившаяся ситуация носила вынужденный характер и была связана с технологическими особенностями замены рельсошпальной решётки путей.

- Капремонт был организован без остановки движения общественного транспорта. Основной объем работ выполнен осенью прошлого года, что позволило обеспечить бесперебойную работу трамвайного сообщения в зимний период. Весной с наступлением благоприятных погодных условий специалисты провели оставшуюся часть работ — выправку и рихтовку пути. В настоящее время все работы на данном участке завершены, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.