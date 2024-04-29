



В Волгоградской области эксперты ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» подвели итоги мониторинга качества воды в основных водных артериях региона. В течение 2023 года специалисты регулярно проводили исследования, отбирая пробы в бассейне Волгоградского водохранилища, а также в Волге и Ахтубе, придя в итоге к неутешительным результатам. Как сообщает ИА «Высота 102», качество воды в водоёмах отнесено экологами к категориям «загрязнённая» и «очень загрязнённая».

– В Волгоградском водохранилище и участке Волги в границах Волгограда характерными загрязняющими веществами являлись трудноокисляемые органические соединения в концентрации 18,0–20,2 мг/л, соединения меди и цинка (1–2 предельно допустимые концентрации), нефтепродукты (1 ПДК), — говорится в ежегодном отчёте «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» за 2023 год.

Стоит отметить, что наибольшая концентрация трудноокисляемых органических соединений, как правило, характерна для неочищенных канализационных стоков. Что является источником данного загрязнения, в исследовании не уточняется.

Кроме того, в створах Волгограда специалисты фиксировали загрязнение воды летучими фенолами (1–2 ПДК) и нитритным азотом (1 ПДК).

Качество воды в Ахтубе также вызвало нарекание у экологов. Здесь были обнаружены органическое загрязнение (среднегодовые значения 29–33,0 мг/л), соединения меди (1–2 ПДК), цинка (2–4 ПДК) и молибдена (1 ПДК).

При этом специалисты отмечают спад концентрации в водоёме сероводорода с 7–9 ПДК в 2022 году до показателя ниже 1 ПДК в 2023.