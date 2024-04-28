«Меня загнали в угол»: суд подтвердил законность выселения многодетной семьи из ипотечного дома под Волгоградом





Волгоградский областной суд подтвердил законность решения Михайловского горсуда о выселении многодетной семьи Лужиных из дома, проданного банком на торгах. Напомним, о сложной ситуации, в которую попала жительница Михайловки и ее трое сыновей, V102.RU рассказывало в публикации Волгоградский областной суд подтвердил законность решения Михайловского горсуда о выселении многодетной семьи Лужиных из дома, проданного банком на торгах. Напомним, о сложной ситуации, в которую попала жительница Михайловки и ее трое сыновей, V102.RU рассказывало в публикации «Дети плакали, что мы - бомжи»: в Михайловке многодетную семью выселили из дома».

У многодетной мамы оставалась надежда, что ей удастся отстоять право на дом, который она приобрела в ипотеку 10 лет назад. Но теперь, по словам Ольги Лужниной, ей и детям придется вздрагивать в тревожном ожидании прихода судебных приставов.- рассказала Ольга.Напомним, в 2013 году Ольга Лужнина со своим супругом приобрели на ипотеку, взятую в банке, небольшой дом за 1 миллион 400 тысяч рублей. Пенсионный фонд перечислил в счет ипотеки около 400 тысяч рублей в качестве материнского капитала. Сначала супруги исправно платили. Однако в жизни семьи произошли неприятные события и муж женщины некоторое время не смог работать. Из-за финансовых проблем появились первые просрочки в платежах. Банк обратился в суд с требованием расторжения договора ипотеки. По словам Ольги, перед судом раздался звонок из банка и сотрудник предложил заплатить 136 тысяч рублей в качестве погашения задолженности, пообещав, что кредитное учреждение отзовет иск. Женщина заняла эту сумму и перевела банку. Однако иск никто не отозвал и договор суд расторг.Ольга хотела продать дом, чтобы рассчитаться с банком, а на остаток купить себе хоть какое-то жилье. Однако шоком для нее стала новость, что дом был продан с торгов судебными приставами. Причем о торгах ее никто не уведомил. Попытки доказать, что на документах стоят не их с мужем подписи, также провалились. В частности, на тот момент мужчина находился в местах лишения свободы, и никак не мог оставить свой автограф.В итоге дом оценили в три раза ниже его рыночной стоимости и он ушел новым владельцам. 17 января Михайловкий городской суд удовлетворил иск нового собственника дома, где живет семья Лужниных, о выселении Ольги и ее троих детей – 18-летнего Никиты, 13-летнего Максима и 9-летнего Степана. За семью заступились прокуратура и органы опеки, которые просили отсрочить выселение женщины и ее детей, однако суд в этом отказал.После этого администрация Михайловки поставила семью Лужниных в жилищную очередь.- говорит Ольга.Пока адвокат многодетной семьи готовится обжаловать решение облсуда в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции, Ольга собирается ехать в Москву и там добиваться справедливости.констатирует Ольга.