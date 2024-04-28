Общество

«Меня загнали в угол»: суд подтвердил законность выселения многодетной семьи из ипотечного дома под Волгоградом

Общество 28.04.2024 20:30
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28.04.2024 20:30


Волгоградский областной суд подтвердил законность решения Михайловского горсуда о выселении многодетной семьи Лужиных из дома, проданного банком на торгах. Напомним, о сложной ситуации, в которую попала жительница Михайловки и ее трое сыновей, V102.RU рассказывало в публикации «Дети плакали, что мы - бомжи»: в Михайловке многодетную семью выселили из дома».
У многодетной мамы оставалась надежда, что ей удастся отстоять право на дом, который она приобрела в ипотеку 10 лет назад.  Но теперь, по словам Ольги Лужниной, ей и детям придется вздрагивать в тревожном ожидании прихода судебных приставов.
 - Мне некуда идти, только на улицу. Все мои попытки доказать, что дом не должны были выставлять на торги, где его продали за копейки, не увенчались успехом. Мало того, что у нас забрали дом, так еще и повесили на меня огромные долги. Только после того, как вышла публикация, банк без объяснения причин отказался от требования с меня долга в 313 тысяч рублей, который я не признавала. Это единственная хорошая новость, - рассказала Ольга.
Напомним, в 2013 году Ольга Лужнина со своим супругом приобрели на ипотеку, взятую в банке, небольшой дом за 1 миллион 400 тысяч рублей. Пенсионный фонд перечислил в счет ипотеки около 400 тысяч рублей в качестве материнского капитала. Сначала супруги  исправно платили. Однако в жизни семьи произошли неприятные события и муж женщины некоторое время не смог работать. Из-за финансовых проблем появились первые просрочки в платежах. Банк обратился в суд с требованием расторжения договора ипотеки. По словам Ольги, перед судом раздался звонок из банка и сотрудник  предложил заплатить 136 тысяч рублей в качестве погашения задолженности, пообещав, что кредитное учреждение отзовет иск. Женщина заняла эту сумму и перевела банку. Однако иск никто не отозвал и договор суд расторг.
Ольга хотела продать дом, чтобы рассчитаться с банком, а на остаток купить себе хоть какое-то жилье. Однако шоком для нее стала новость, что дом был продан с торгов судебными приставами. Причем о торгах ее никто не уведомил. Попытки доказать, что на документах  стоят не их с мужем подписи, также провалились. В частности, на тот момент мужчина находился в местах лишения свободы, и никак не мог оставить свой автограф.
В итоге дом оценили в три раза ниже его рыночной стоимости и он ушел новым владельцам. 17 января Михайловкий городской суд удовлетворил иск нового собственника дома, где живет семья Лужниных, о выселении Ольги и ее троих детей – 18-летнего Никиты, 13-летнего Максима и 9-летнего Степана. За семью заступились прокуратура и органы опеки, которые просили отсрочить выселение женщины и ее детей, однако суд в этом отказал.
После этого администрация Михайловки поставила семью Лужниных в жилищную очередь.
- Сначала нас зарегистрировали под номером 718, но после резонанса, который вызвала наша история, мы узнали, что наш номер – уже 183. Но это все равно нереально – дождаться муниципального жилья, - говорит Ольга.
Пока адвокат многодетной семьи готовится обжаловать решение облсуда в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции, Ольга  собирается ехать в Москву и там добиваться справедливости.
- Я считаю, что мы могли договориться с банком и не доводить ситуацию до того, чтобы я с детьми стала бомжами, но мне не пошли навстречу, - констатирует Ольга. – Теперь у меня могут забрать моих сыновей, потому что у них скоро не будет жилья. Но этого я никогда не допущу и буду биться  до последнего.


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