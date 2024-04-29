



В Городищенском районе Волгоградской области дачники бьют тревогу из-за масштабного обмеления Волгоградского водохранилища. Всего за неделю береговая линия настолько сдвинулась, что заборные трубы местных насосных станций больше не могут захватывать воду.

- Буквально 20 апреля, как оно обычно и бывает после зимнего сезона, у нас прошла пробная подача воды. Уже в будние дни ресурс должен быть подан по графику, однако воды мы так и не дождались. Начали узнавать, в чём дело, и выяснилось, что из-за пикового сброса Волжской ГЭС в водохранилище вода настолько сильно отступила от берега, что обнажила водозаборные трубы, — рассказала ИА «Высота 102» владелец участка в СНТ «Мичуринец-1» Елена Цепляева.

Что делать в сложившейся ситуации, садоводы не знают. Только лишь в товариществе «Мичуринец-1» насчитывается порядка 2 тыс. земельных участков. При этом проблема уже затронула и многие другие СНТ.

- Говорят, что пока с Саратова не придёт дополнительная вода, для нас ничего не изменится. Но когда это будет? И что делать нам сейчас, ведь весь апрель стоит сильная жара, а растения ждать не могут. Да и для бытовых нужд вода нужна, ведь многие у нас здесь постоянно проживают, — добавила дачница.





Наличие жалоб от владельцев участков подтвердили изданию и в единой диспетчерской службе района. Однако пояснить причины происходящего, а также рассказать о том, чего ждать садоводам в ближайшие недели, специалисты затруднились.

В Нижне-Волжском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов подтвердили наличие проблемы, однако обнадежить жителей Городищенского района ничем не смогли.

- Пополнения Волгоградского водохранилища пока не ожидается. В настоящее время с Волжской ГЭС идёт сброс в объёме 22,7 тыс. кубометров в секунду. То, что нам по каскаду с Саратова сбросили, то мы и спускаем. К сожалению, о дальнейших перспективах развития ситуации ничего сказать не могу. Но наше руководство в курсе проблемы с забором воды и постарается это в дальнейшем учесть, — уточнили ИА «Высота 102» в оперативной диспетчерской «Нижне-Волжского БВУ».

Напомним, в 2024 году Волжская ГЭС вышла на пиковый сброс паводковых вод 22 апреля. С этого дня в течение недели через гидроузел ежесекундно проходило по 26 тысяч кубометров воды. С 28 апреля сброс составил 23 тыс. кубометров в секунду с последующим ежедневным понижением пропуска воды. Как ожидается, с 1 по 15 мая через плотину Волжской ГЭС будут проходить ежесекундно порядка 16 тыс. кубометров. При этом чтобы наполнить Волгоградское водохранилище, сброс с Саратовской ГЭС должен быть несколько выше, чем на Волгоградской гидроэлектростанции, однако когда гидроузел приступит к аккумулированию ресурса, на сегодняшний момент неизвестно.

Фото:Михаил Гераськин