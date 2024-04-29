Захваченная водой набережная Волгограда стала местом притяжения туристов и горожан: фоторепортаж





28 апреля Волжская ГЭС начала постепенно сбавлять пропуск паводковых вод. Пока специалисты только обещают понизить к 1 мая сброс с недельного максимума в 23 тыс. кубометров до 16 тыс. кубометров в секунду, волгоградцы и гости областного центра смакуют завораживающие пейзажи утопающей в воде Центральной набережной.

Влюблённые парочки приходят на берег вечерами, чтобы полюбоваться на водяную рябь, переливающуюся в нежно-бордовых оттенках закатного солнца.

Детвора во всю гоняет по затопленному асфальту, испытывая на прочность самокаты и велосипеды.

Туристы так и норовят подобраться к воде поближе, чтобы сделать селфи в наиболее удачном ракурсе, а взрослые семейные парочки предпочитают уединённо любоваться проходящими круизными теплоходами.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»