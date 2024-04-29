



С 1 мая в Волгоградской области начнёт действовать новая система региональных наград. Ещё в декабре 2022 года власти скорректировали действующий порядок, определяющий иерархию званий, орденов и медалей, однако вступление в силу новых правил было отложено.

- Отложенное вступление закона в действие с момента его подписания напрямую было связано с необходимостью детальной проработки порядка присвоения и внешнего вида вновь учрежденных законом орденов, медалей, почетных знаков, штандарта, а также их изготовления, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона.

Особое внимание власти уделили уточнению порядка присвоения звания «Ветеран труда Волгоградской области», теперь им будут поощряться жители региона, имеющие большой трудовой стаж и награждённые почётной грамотой губернатора Волгоградской области, грамотой от регионального законодательного собрания или некоторыми другими областными наградами.

Отметим, новая система наград была разработана по инициативе губернатора Андрея Бочарова.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области