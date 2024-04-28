Общество

Бизнесмен из Ростовской области пообещал вознаграждение за пропавшего в Волгограде сына

Общество 28.04.2024 17:44
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28.04.2024 17:44


Бизнесмен из Ростовской области Игорь Бойко, приехавший в Волгоград на поиски своего пропавшего сына, пообещал выплатить 200 тысяч рублей тем, кто найдет тело Николая, который пропал несколько дней назад во время сплава на байдарке. Если сына найдут живым, его отец готов заплатить 1 миллион рублей.
Напомним, как сообщало V102.RU, 21 апреля трое мужчин отправились в сплав на байдарке от СНТ «Кинотехник» в Краснослободске. Затем связь с ними пропала.
Через несколько дней были обнаружены тела двоих пропавших мужчин. Один из них оказался 58-летним волгоградцем Алексеем Кобызевым, он являлся заместителем объединенной федерации сверхлегкой авиации. Его обнаружили в воде у острова Сарпинский. Тело 24-летнего юноши из Нижнего Новгорода нашли на берегу Волги в районе поселка Черный Яр в Астраханской области. А 23-летний Николай Бойко до сих пор числится пропавшим без вести.
Известно, что участники сплава работали в одной строительной компании. Отец Николая, который у себя в Таганроге занимается производством мясных деликатесов, лично принимает участие в поисках пропавшего сына.
До сих пор неизвестно, что стало причиной трагедии. Погибшие мужчины занимались спортом и были физически крепкими. Лодка могла перевернуться из-за большого сброса воды.


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