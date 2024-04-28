Бизнесмен из Ростовской области пообещал вознаграждение за пропавшего в Волгограде сына

Через несколько дней были обнаружены тела двоих пропавших мужчин. Один из них оказался 58-летним волгоградцем Алексеем Кобызевым, он являлся заместителем объединенной федерации сверхлегкой авиации. Его обнаружили в воде у острова Сарпинский. Тело 24-летнего юноши из Нижнего Новгорода нашли на берегу Волги в районе поселка Черный Яр в Астраханской области. А 23-летний Николай Бойко до сих пор числится пропавшим без вести.
Известно, что участники сплава работали в одной строительной компании. Отец Николая, который у себя в Таганроге занимается производством мясных деликатесов, лично принимает участие в поисках пропавшего сына.
До сих пор неизвестно, что стало причиной трагедии. Погибшие мужчины занимались спортом и были физически крепкими. Лодка могла перевернуться из-за большого сброса воды.