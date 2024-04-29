



29 апреля администрация Волгоградской области поделилась подробностями встречи Александры Пахмутовой. Как сообщает ИА «Высота 102», перед тем как выйти на перрон железнодорожного вокзала «Волгоград I», всенародно любимый композитор пообщалась с губернатором Андреем Бочаровым.

- Мы сегодня от всей души рады приветствовать вас в Волгограде. Уверен, вы не представляете, как жители и областного центра, и в целом региона любят вас и ваше творчество. Для нас всех очень важно, что вы начинаете свой тур именно с малой родины, с волгоградской земли, — обратился руководитель к народной артистке.

В свою очередь, Александра Пахмутова поделилась с губернатором воспоминаниями о жизни в Бекетовке.

- В этот раз в Волгограде будет исполнена моя новая песня, посвящённая Сталинградской ГРЭС. Произведение посвящено тому периоду, когда я проживала в Бекетовке, — поделилась композитор.

Также во время разговора глава региона сообщил Александре Николаевне о решении назвать в её честь создаваемый в Волгограде культурно-образовательный центр на базе бывшего гидромелиоративного техникума.