Общество

Бочаров с букетом наперевес встретил Александру Пахмутову на вокзале

Общество 29.04.2024 08:49
0
29.04.2024 08:49


29 апреля из Москвы в Волгоград прибыла композитор Александра Пахмутова. На малой родине народную актрису с букетом цветов встретил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также кадеты, школьники и юнармейцы.



Как ранее сообщало ИА «Высота 102», именно в Волгограде композитор даст старт концертной программе, посвящённой своему 95-летнему юбилею. В мероприятии, которое состоится на сцене ЦКЗ, примут участие ведущие российские и волгоградские солисты и творческие коллективы.


Напомним, ранее региональные власти выступили с предложением назвать именем Александры Пахмутовой создаваемый в Волгограде культурно-образовательный центр на базе бывшего гидромелиоративного техникума.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.04.2024 08:18
Общество 29.04.2024 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2024 07:22
Общество 29.04.2024 07:22
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2024 21:18
Общество 28.04.2024 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2024 20:51
Общество 28.04.2024 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2024 20:30
Общество 28.04.2024 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2024 18:06
Общество 28.04.2024 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2024 17:44
Общество 28.04.2024 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2024 16:16
Общество 28.04.2024 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2024 14:26
Общество 28.04.2024 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2024 12:54
Общество 28.04.2024 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2024 12:10
Общество 28.04.2024 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2024 11:04
Общество 28.04.2024 11:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2024 10:36
Общество 28.04.2024 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2024 09:24 Реклама
Общество 28.04.2024 09:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2024 09:17
Общество 28.04.2024 09:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:05
В Волгограде засняли иномарку, лихо разъезжающую по набережнойСмотреть фотографии
09:35
Волгоградские «Титаны» взяли серебро на турнире памяти баскетболиста Евгения ТаранаСмотреть фотографии
08:49
Бочаров с букетом наперевес встретил Александру Пахмутову на вокзалеСмотреть фотографии
08:18
В центре Волгограда эвакуируют автомобили с перекрытых дорогСмотреть фотографии
07:22
Под Волгоградом не нашли проектировщиков кладбища для воинов и почетных гражданСмотреть фотографии
21:32
Юношеская сборная России в Волгограде стала чемпионом турнира УЕФАСмотреть фотографии
21:18
В Волгоградской области простились со 100-летней зенитчицей Марией БочкаревойСмотреть фотографии
20:51
Дожди и сильный ветер испортят волгоградцам выходные перед ПервомаемСмотреть фотографии
20:30
«Меня загнали в угол»: суд подтвердил законность выселения многодетной семьи из ипотечного дома под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:02
А раньше можно было так? «Ротор» уверенно победил «Муром» со счетом 2:1Смотреть фотографии
18:53
В Волгоградской области на футбольный матч не пустили болельщиковСмотреть фотографии
18:06
Китайцы монтируют аттракцион-гигант «Большой маятник» в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
17:44
Бизнесмен из Ростовской области пообещал вознаграждение за пропавшего в Волгограде сынаСмотреть фотографии
16:49
Полиция нашла всех участников группового избиения девочки в КамышинеСмотреть фотографии
16:16
Александра Пахмутова выехала в Волгоград на свой юбилейный концертСмотреть фотографии
15:48
Прощай, большая вода: на Волжской ГЭС уменьшили объемы сбросовСмотреть фотографии
14:26
Отдаленный район Волгоградской области запросил 20-миллионный кредитСмотреть фотографии
13:58
Бастрыкин отреагировал на избиение толпой подростков девочки в КамышинеСмотреть фотографии
12:54
Полковник Светлана Смольянинова уволилась из ГУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
Под Волгоградом велосипедист погиб под колесами маршруткиСмотреть фотографии
12:10
Да сколько ж можно? В Волгограде снова реанимируют фонтан «Детский хоровод»Смотреть фотографии
11:25
«Ротор» на выезде встретится с «Муромом» 28 апреляСмотреть фотографии
11:04
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области отмечает день рожденияСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде в Вербное воскресенье впервые воссоздали знаменитую сцену из БиблииСмотреть фотографии
09:52
Бастрыкин проследит за делом об убийстве таксиста в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:24
Команда «Красного Октября» приняла участие в соревнованиях по стендовой стрельбеСмотреть фотографии
09:17
Росстат: отток населения в Волгоградской области сменился приростомСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде продавцы задрали цены на дефицитную вербуСмотреть фотографии
07:41
Уехали с серебром: волгоградский «Спартак» упустил чемпионство в СуперлигеСмотреть фотографии
21:20
Подрядчик один, а гарантии разные. В Волгограде 147 млн потратят на ремонт 27 дорогСмотреть фотографии
 