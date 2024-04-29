Бочаров с букетом наперевес встретил Александру Пахмутову на вокзале





29 апреля из Москвы в Волгоград прибыла композитор Александра Пахмутова. На малой родине народную актрису с букетом цветов встретил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также кадеты, школьники и юнармейцы.









Как ранее сообщало ИА «Высота 102», именно в Волгограде композитор даст старт концертной программе, посвящённой своему 95-летнему юбилею. В мероприятии, которое состоится на сцене ЦКЗ, примут участие ведущие российские и волгоградские солисты и творческие коллективы.





Напомним, ранее региональные власти выступили с предложением назвать именем Александры Пахмутовой создаваемый в Волгограде культурно-образовательный центр на базе бывшего гидромелиоративного техникума.