Общество

В Волгоградской области простились со 100-летней зенитчицей Марией Бочкаревой

Общество 28.04.2024 21:18
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28.04.2024 21:18


Накануне, 27 апреля,  в селе Мачеха Киквидзенского района Волгоградской области с воинскими почестями похоронили участницу Великой Отечественной войны Марию Максимовну Бочкареву. Она скончалась на 101 году жизни. Мария Максимовна была последним участником войны, проживавшим на территории района, сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Нива-Киквидзе».
В годы Великой Отечественной войны Мария Максимовна была зенитчицей, имела многочисленные боевые награды, включая орден Великой Отечественной войны II степени.
Пройдя краткосрочные курсы военной подготовки летом 1943 года в Горьком, она была направлена прожектористом в 48-й отдельный зенитно-прожекторный батальон в Эстонию, где приходилось следить за небом, «ловить» вражеские самолеты, чтобы дать возможность нашим зенитчикам и истребителям их уничтожить. После освобождения Прибалтики  Мария Максимовна охраняла важные стратегические объекты в Таллине. Лишь в августе 1945 года, почти спустя четыре месяца после Победы, вернулась фронтовичка домой.
После войны она почти 50 лет проработала в родном совхозе. Мария Максимовна достойно воспитала четверых детей, у неё восемь внуков и пять правнуков.
Фото "Нива-Киквидзе" VK.com.

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