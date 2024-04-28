Пройдя краткосрочные курсы военной подготовки летом 1943 года в Горьком, она была направлена прожектористом в 48-й отдельный зенитно-прожекторный батальон в Эстонию, где приходилось следить за небом, «ловить» вражеские самолеты, чтобы дать возможность нашим зенитчикам и истребителям их уничтожить. После освобождения Прибалтики Мария Максимовна охраняла важные стратегические объекты в Таллине. Лишь в августе 1945 года, почти спустя четыре месяца после Победы, вернулась фронтовичка домой.
После войны она почти 50 лет проработала в родном совхозе. Мария Максимовна достойно воспитала четверых детей, у неё восемь внуков и пять правнуков.
Фото "Нива-Киквидзе" VK.com.