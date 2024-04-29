Спорт

Волгоградские «Титаны» взяли серебро на турнире памяти баскетболиста Евгения Тарана

Спорт 29.04.2024 09:35
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29.04.2024 09:35


Накануне, 28 апреля,  в спортзале «Динамо» в Волгограде завершился традиционный баскетбольный турнир памяти мастера спорта СССР, игрока легендарной команды «Аквариус», бывшего главного тренера клуба «Волжанин-ГЭС» Евгения Тарана. Чемпионом стала команда «Гольяново» из Москвы. Второе место завоевали хозяева — «Титаны», сообщает V102.RU.
 
За три дня зрители увидели несколько интересных и захватывающих баскетбольных сражений с участием команд 2013 года рождения из столицы России, Самары, Белгорода, Луганска и Волгограда. В заключительных матчах участники выявляли призеров и триумфаторов. Самарские спортсмены обыграли белгородцев со счетом 47:29 и стали в итоге третьими. Пятерку замкнули юные таланты из Луганска. Спортивная школа №12 из Волгограда также выступила, но она участвовала вне зачета в турнирной таблице.
 
В финальной игре накануне встречались «Гольяново» и «Титаны». Последние обыграли ранее белгородцев, самарцев и соперников из Луганска. Волгоградцы выдали мощный старт и повели 4:1, но затем хозяев начала подводить реализация. Гости со временем перехватили инициативу и постепенно стали отрываться от соперников. Наставник «Титанов» Сергей Рыбалкин эмоционально реагировал на неудачные действия своих подопечных и старался активно взбодрить спортсменов путем громкими подсказками.
 
В какой-то момент казалось, что «Титаны» стали действовать уверенно и могли зацепиться за победу, однако соперники показали высокий класс и выиграли  — 37:28, завоевав чемпионство. При этом и серебряные призеры старались на равных бороться с сильными столичными оппонентами при мощной поддержке своих болельщиков. Родные и близкие баскетболистов создали в зале потрясающую атмосферу, активно переживая за любимых «Титанов», и это можно считать одним из главных факторов успешно проведенного турнира для волгоградцев.
 
Спортсмены получили и индивидуальные награды от организаторов. Самым ценным игроком соревнований признан Андрей Гаврилов из стана «Гольяново». Что касается баскетболистов «Титанов», то Николай Бандурин победил в номинации самого яркого тяжелого форварда. Егор Цысь стал лучшим игроком команды. Роман Куницын из Самары и Лев Оробинский из Белгорода выиграли конкурс «Американка». Трехочковые лучше всех исполнил Олег Жихорев из «Гольяново». Семен Полегошко из Самары победил в исполнении штрафных бросков.

Разыгрывающий «Титанов» Владислав Кубилюс поделился своими впечатлениями об участии в турнире.
- Общими итогами я доволен. Второе место - хороший результат. Сегодня для победы не хватило немного желания, соперник превзошел нас именно по этому показателю. Тренер во время игр активно нам помогал своими установками. Самый лучший матч, я считаю, мы провели с Самарой. В том поединке действовали слаженно и с максимальной самоотдачей. Забросили много и заслуженно победили,- рассказал Владислав.
 
Центровой «Титанов» Матвей Поротиков также высказал свое мнение о соревнованиях.
- Очень хотели первое место. Мне привычно играть при такой атмосфере, она понравилась. В зале меня поддерживали родители. У меня лично игра получалась по ходу турнира, но в решающем матче не все удалось и мне и команде, к сожалению, — прокомментировал юный баскетболист.
 
Наставник чемпионов из Москвы Евгений Чебаненко подвел итоги финального поединка.
- Несмотря на победу, проблемы у нас были. Не скажу, что доволен своими ребятами на сто процентов. Многое, что не получилось. Никакой игры в защите. Что касается атмосферы на этих соревнованиях, то я сам во время карьеры обожал, когда зал против тебя в хорошем смысле. В Волгограде у нас только друзья. Этот накал страстей и эмоций меня всегда подстегивал. Надеюсь, что и мои парни придут к тому, что будут обожать такие матчи, - поделился специалист.
 
Наставник «Титанов» Сергей Рыбалкин отметил, что по ходу турнира ему пришлось совмещать работу тренера с организаторскими функциями.
 
- Для меня самое лучшее-  это состязания на выезде, за пределами Волгоградской области. Дети там поели, поспали, телефоны я у них забрал и дисциплина установилась. У нас очень тяжело выигрывать дома. Но ребята старались и бились. Нам не хватило пять-шесть точных бросков плюс подвела реализация штрафных, - подытожил главный тренер.  
 
Также итоги подвел и президент Академии «Титанов» Алексей Бандурин,  который во время каждого поединка болел и переживал за своих подопечных на трибунах.
- Турнир прошел на хорошем уровне. Взрослые и дети остались довольными. Были вручены шикарные призы. Юные спортсмены из ЛНР и Белгорода получили море позитива и много сладких подарков. Хотел бы еще раз выразить благодарность обществу «Динамо», активно помогающему нашему клубу, а также отмечу и предпринимателей-спонсоров, поддерживающих нас и наши соревнования,-  резюмировал функционер.
 
Несмотря на то, что «Титанам» не удалось выиграть домашний турнир, родители волгоградских спортсменов были довольны тем, что увидели на паркете. Многие выражали надежду на то, что мужской баскетбол в регионе вновь выйдет на высокий уровень. И, вполне возможно, что будущие чемпионы могут оказаться со временем среди нынешних участников турнира.
В следующем году традиционный баскетбольный турнир памяти мастера спорта СССР Евгения Тарана вновь пройдет в Волгограде, а хозяева покажут еще более высокий класс.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото БК "Титаны" Волгоград, Павла Мирошкина/V102.RU


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