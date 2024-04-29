Волгоградские «Титаны» взяли серебро на турнире памяти баскетболиста Евгения Тарана





Накануне, 28 апреля, в спортзале «Динамо» в Волгограде завершился традиционный баскетбольный турнир памяти мастера спорта СССР, игрока легендарной команды «Аквариус», бывшего главного тренера клуба «Волжанин-ГЭС» Евгения Тарана. Чемпионом стала команда «Гольяново» из Москвы. Второе место завоевали хозяева — «Титаны», сообщает V102.RU.





Разыгрывающий «Титанов» Владислав Кубилюс поделился своими впечатлениями об участии в турнире.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

За три дня зрители увидели несколько интересных и захватывающих баскетбольных сражений с участием команд 2013 года рождения из столицы России, Самары, Белгорода, Луганска и Волгограда. В заключительных матчах участники выявляли призеров и триумфаторов. Самарские спортсмены обыграли белгородцев со счетом 47:29 и стали в итоге третьими. Пятерку замкнули юные таланты из Луганска. Спортивная школа №12 из Волгограда также выступила, но она участвовала вне зачета в турнирной таблице.В финальной игре накануне встречались «Гольяново» и «Титаны». Последние обыграли ранее белгородцев, самарцев и соперников из Луганска. Волгоградцы выдали мощный старт и повели 4:1, но затем хозяев начала подводить реализация. Гости со временем перехватили инициативу и постепенно стали отрываться от соперников. Наставник «Титанов» Сергей Рыбалкин эмоционально реагировал на неудачные действия своих подопечных и старался активно взбодрить спортсменов путем громкими подсказками.В какой-то момент казалось, что «Титаны» стали действовать уверенно и могли зацепиться за победу, однако соперники показали высокий класс и выиграли — 37:28, завоевав чемпионство. При этом и серебряные призеры старались на равных бороться с сильными столичными оппонентами при мощной поддержке своих болельщиков. Родные и близкие баскетболистов создали в зале потрясающую атмосферу, активно переживая за любимых «Титанов», и это можно считать одним из главных факторов успешно проведенного турнира для волгоградцев.Спортсмены получили и индивидуальные награды от организаторов. Самым ценным игроком соревнований признан Андрей Гаврилов из стана «Гольяново». Что касается баскетболистов «Титанов», то Николай Бандурин победил в номинации самого яркого тяжелого форварда. Егор Цысь стал лучшим игроком команды. Роман Куницын из Самары и Лев Оробинский из Белгорода выиграли конкурс «Американка». Трехочковые лучше всех исполнил Олег Жихорев из «Гольяново». Семен Полегошко из Самары победил в исполнении штрафных бросков.- рассказал Владислав.Центровой «Титанов» Матвей Поротиков также высказал свое мнение о соревнованиях.— прокомментировал юный баскетболист.Наставник чемпионов из Москвы Евгений Чебаненко подвел итоги финального поединка., - поделился специалист.Наставник «Титанов» Сергей Рыбалкин отметил, что по ходу турнира ему пришлось совмещать работу тренера с организаторскими функциями.- подытожил главный тренер.Также итоги подвел и президент Академии «Титанов» Алексей Бандурин, который во время каждого поединка болел и переживал за своих подопечных на трибунах.- резюмировал функционер.Несмотря на то, что «Титанам» не удалось выиграть домашний турнир, родители волгоградских спортсменов были довольны тем, что увидели на паркете. Многие выражали надежду на то, что мужской баскетбол в регионе вновь выйдет на высокий уровень. И, вполне возможно, что будущие чемпионы могут оказаться со временем среди нынешних участников турнира.В следующем году традиционный баскетбольный турнир памяти мастера спорта СССР Евгения Тарана вновь пройдет в Волгограде, а хозяева покажут еще более высокий класс.