С 1 мая в Волгограде 12 муниципальных дачных автобусных маршрутов официально переходят на летний режим работы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на муниципального перевозчика «ВПАТП № 7», увеличение светового дня, а также сезонный рост пассажиропотока позволили нарастить количество дневных рейсов.

По информации транспортного предприятия, теперь автобусы будут обеспечивать сообщение с дачными товариществами не только по выходным, а также средам и пятницам, но и вторникам и четвергам. Таким образом, обслуживание дачных маршрутов будет традиционно производится на протяжении всей недели за исключением понедельника.

Кроме того, на большинстве муниципальных направлений в выходные дни с 1 мая добавятся дополнительные вечерние рейсы.





Напомним, волгоградских садоводов доставляют на дачи 12 муниципальных дачных маршрутов, в их числе: № 7э «39-я Гвардейская — Дачи «Металлург», № 32 «Судоверфь — СНТ «Нефтяник» — СНТ «Татьянка», № 45 «Пос. Руднева — Дачи Кировец», № 48э «ВГТЗ — Дачи», № 50э «Обувная фабрика — с/о «Автотранспортник», № 53э «ЖД Вокзал – С/о «Орошенец», № 54э «ЖД Вокзал — С/о «Слава», № 56э «З-д Ермана — Лесник», № 57э «33-я школа — с/о «Шельф», № 58э «З-д Петрова — с/о «Здоровье», № 60э «Тулака — С/о Спутник», № 60э «Тулака — С/о Спутник», № 60э «Тулака — С/о Спутник».