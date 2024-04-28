Спорт

А раньше можно было так? «Ротор» уверенно победил «Муром» со счетом 2:1

Спорт 28.04.2024 20:02
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28.04.2024 20:02


Долгожданную победу одержал сегодня, 28 апреля, волгоградский «Ротор»  в первой игре после ухода наставника команды Сергея Попкова, выиграв на выезде у «Мурома» со счетом 2:1, сообщает V102.RU. Ожидания расстроенных последними событиями болельщиков были высоки - и сине-голубые не подвели.
 
Исполняющий обязанности главного тренера сине-голубых Олег Сергеев сразу же решился на перестановки в составе. Так, место в воротах занял Вадим Аверкиев, заменивший основного голкипера в весенней части сезона Никиту Чагрова, чья игра у поклонников клуба в последнее время вызывала  вопросы. В атаке Руслана Болова заменил форвард Дмитрий Лаврищев.
 
Стоит отметить, что первый тайм остался полностью за «Ротором». Гости  активно подходили к чужим воротам и нанесли несколько ударов в створ. Кроме того, волгоградские футболисты демонстрировали мощный прессинг. В целом было видно, что сине-голубые вышли на сегодняшнюю встречу с другим настроением, чем это было в последних матчах. Не исключено, что Олег Сергеев за тот короткий тренировочный период, что ему предоставился после назначения исполняющим обязанности,  смог психологически раскрепостить своих подопечных. Хотя для глобальных выводов стоит дождаться более длинной дистанции.   
 
«Ротор» оказывал серьезное давление на оборону хозяев и  это принесло плоды. На 32-й минуте Илья Сафронов прострелил с правого фланга и передача нашла нужного адресата. Филипп Дворецков в касание переправил мяч в ворота и счет был открыт. При этом на достигнутом волгоградские исполнители не собирались останавливаться.
 
Незадолго до перерыва Рамазан Гаджимурадов с левого края мастерски исполнил навес точно на Ивана Пяткина. Полузащитник, арендованный у московского «Спартака», выиграл борьбу и удвоил преимущество. Команды ушли отдыхать при счете 2:0 в пользу «Ротора». Обрадованные болельщики в соцсетях задавались одним вопросом - почему игроки раньше не могли действовать так же активно и уверенно.
 
Вторая половина началась для гостей неудачно. Илья Азявин в воздухе, находясь в штрафной, оказался расторопнее защитников Алексея Никитина и Данилы Пелиха и отправил игровой снаряд в сетку. Отставание сократилось. Красно-черные, окрыленные промежуточным успехом, искали подходы к воротам оппонентов. На 80-й минуте Валерий Чупин нанес дальний удар. Вадим Аверкиев не смог зафиксировать игровой снаряд и выронил его, едва не упустив за линию. В самой концовке Азявин мог оформить дубль и спасти «Муром» от поражения, но его выстрел пришелся выше ворот.
 
В итоге, продемонстрировав  высокую самоотдачу, сине-голубые одержали важную победу со счетом 2:1, прервав трехматчевую безвыигрышную серию. «Ротор» после 11-го тура поднялся на четвертое место при 14-и заработанных очках. 5 мая подопечные Олега Сергеева примут на Волгоград Арене «Челябинск». Начало игры в 18-00 ч.  
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» VK.com
 

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