Под Волгоградом не нашли проектировщиков кладбища для воинов и почетных граждан

В Волгоградской области провалились поиски подрядчика для разработки проекта благоустройства кладбища в рабочем поселке Городище площадью 2 га. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, районная администрация была готова выделить на это 1,3 миллиона рублей, но желающих освоить эти средства не нашлось.

- На участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки, - говорится в итоговом протоколе. В этой связи закупка признана несостоявшейся.

Согласно технической документации, средства на благоустройство территории в рабочем поселке Городище под размещение кладбища предусмотрены в районном бюджете. Утверждена и программа благоустройства территории площадью 2 га на земельным участке с кадастровым номером 34:03:000000:5.

В характеристике объекта указано, что это общественное кладбище со специализированными участками для погребения (воинские, почетных граждан, без выделения религиозных зон, а также иные, в состав которых могут включаться ритуальные зоны объекты для проведения обрядов прощания).

Получить более подробную информацию о данном кладбище в администрации Городищенского района не удалось, так как в рабочую субботу, 27 апреля, после обеда на телефонные звонки уже не отвечали.





Согласно планировочным решениям, в проекте благоустройства предусматривалось создание дорожек и тротуаров для прохода пешеходов по территории кварталов; устройство подъездной дороги от существующего съезда по трассе Р-22 Каспий, 954-й километр, рядом с АЗС; кольцевой дороги по периметру кладбища для проезда пожарной и специализированной техники; раздельные въезд/ выезд для автотранспорта и вход/выход для посетителей; отдельный хозяйственный въезд; автостоянку с разворотной площадкой для автобуса; общественные туалеты и скамьи.

Необходимо также спроектировать определенную ширину ворот и калитки; площадку перед входом на кладбище для ожидания и сбора людей; места захоронения, которые должны выходить одной из сторон к пешеходной дороге, а также зону зеленой защиты шириной от 10 до 20 метров. Отмечается, что площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 20% площади кладбища. Планируется на этом погосте также освещение и емкости для технической воды.