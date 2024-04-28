В Волгоградской области на футбольный матч не пустили болельщиков

Спорт 28.04.2024 18:53
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28.04.2024 18:53
В Камышине Волгоградской области на стадионе «Текстильщик» прошел футбольный матч, куда не пустили болельщиков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на организаторов, матч между «Текстильщиком» и командой «Цемент»-МБУ СШ» из Михайловки в рамках областного первенства по футболу было решено закрыть для зрителей из соображений безопасности в соответствии с решением оперативного штаба и антитеррористической комиссии об отмене массовых мероприятий на время майских праздников.Ранее, напомним, V102.RU сообщало об отмене всех массовых мероприятий на майские праздники. Исключением станет только парад 9 мая в Волгограде, который пройдет при усиленных мерах безопасности. В Волгоградской области не будет первомайской демонстрации, шествия «Бессмертного полка», акции «Свет Великой Победы», праздничных концертов на набережной, а также салютов, фейерверков и ряда других мероприятий.
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