В центре Волгограда эвакуируют автомобили с перекрытых дорог





В Центральном районе Волгограда для проведения марафона ограничили движение автомобилей по Нулевой продольной магистрали в границах улиц Калинина и М. Крылова, а также на примыкающих участках улиц 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменской, Комсомольской и Калинина.

Временные ограничения введены с вечера 28 апреля. Однако, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, далеко не все волгоградцы успели забрать припаркованные здесь автомобили. 29 апреля городские службы приступили к их эвакуации.

- На набережной работают эвакуаторы. Только при мне увезли два автомобиля, — поделился в одном из городских пабликов житель региональной столицы.

Теперь, похоже, транспортные средства автолюбителям придётся искать на местных штрафстоянках.

Напомним, как ранее сообщала редакция, изменение схемы движения автомобильного транспорта в центре Волгограда произошло по просьбе ВРОО «Волгоградский марафон» для проведения марафона. Участникам спортивного мероприятия предстоит испытать свои силы на дистанциях от 1 км до 42 км.