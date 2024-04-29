Общество

Волгоградская область вошла в 30 пилотных регионов, где школьников научат управлению БПЛА

Общество 29.04.2024 19:56
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29.04.2024 19:56

В Волгоградской области создадут 18 современных центров по подготовке операторов БПЛА. Площадки будут оборудованы к новому учебному году на базе школ в Волгограде, Волжском, Михайловке, Камышине, Урюпинске, а также технопарка Волгоградского технического колледжа. Как сообщает ИА «Высота 102», средства на это выделены из федерального бюджета.

- В 2024 г. по результатам конкурсного отбора Минпросвещения России Волгоградская область вошла в число 30 пилотных регионов, в которых будет реализован федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», — рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

На сегодняшний день специалисты приступили к закупке специализированных комплексов. Как ранее сообщала редакция, в рамках первого аукциона на закупку дронов выделено 62 млн рублей. Кроме того, власти ещё 167 млн рублей на приобретение дополнительного оборудования.

- На каждой площадке будут обустроены рабочие места — в связи с этим сейчас ведутся закупки. Приобретаемые комплексы включают в себя программируемый учебный набор квадрокоптера, конструктор спортивного квадрокоптера, ноутбук, программное обеспечение, видеоочки, тренажер-симулятор, инструменты и другое оборудование, 3D-принтер, программное обеспечение и ремонтное оборудование, — добавили в пресс-службе.

Отметим, по поручению в Волгоградской области в 2023 году началось оснащение 45 секций для развития у школьников навыков управления БПЛА. Новые 18 центров будут работать в дополнение к уже существующим и позволят увеличить доступность передовых технологий для работы обучающихся в районах Волгоградской области.

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