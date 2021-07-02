Борьба с коррупцией

Силовики вскрыли крупное мошенничество на стройке детсада в Волгограде по нацпроекту

Борьба с коррупцией 02.07.2021 12:10
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02.07.2021 12:10


Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве детского сада в Кировском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, основанием для этого послужили материалы проверки соблюдения требований бюджетного законодательства при реализации национального проекта "Демография". Проверка проводилась прокуратурой совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и департамента финансов администрации Волгограда.
Установлено, что при строительстве детского сада на улице Кирова  существенно завышены объемы проведенных работ и стоимость использованных строительных материалов. В частности, при укладке плитки и установке кровельных держателей вместо чугунных труб проложены более дешевые полипропиленовые, светильники и лампы установлены в меньшем количестве и значительно более дешевые, чем предусмотрено проектной документацией. В результате с сентября по декабрь 2020 года подрядчиком незаконно получено из бюджета порядка 3 милионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование проводит СО по Кировскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.
В настоящее время излишне полученные денежные средства возвращены подрядчиком муниципальному заказчику.
По данным сайта госзакупок, контракт на строительство детсада в Кировском районе был заключен МКУ "Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда" с ООО "СтройТехИнвест" на сумму более 182 миллионов рублей в декабре 2019 года. Компания стала единственным участником закупки - торги прошли без конкурентов. Детский сад был принят осенью прошлого года. 

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