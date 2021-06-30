









В результате ДТП в Центральном районе Волгограда госпитализирована 72-летняя волгоградка с сотрясением головного мозга и рваными ранами головы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора, когда ее на полном ходу сбила Dacia Sandero.

За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина, которая поворачивала налево с улицы Двинской на улицу Рокоссовского. Автоледи не заметила пешехода и не попыталась затормозить. На место ДТП оперативно прибыла полиция и карета скорой помощи, которая увезла пострадавшую в больницу №25.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.