Происшествия 30.06.2021 19:01
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30.06.2021 19:01
В результате ДТП в Центральном районе Волгограда госпитализирована 72-летняя волгоградка с сотрясением головного мозга и рваными ранами головы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора, когда ее на полном ходу сбила Dacia Sandero.
За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина, которая поворачивала налево с улицы Двинской на улицу Рокоссовского. Автоледи не заметила пешехода и не попыталась затормозить. На место ДТП оперативно прибыла полиция и карета скорой помощи, которая увезла пострадавшую в больницу №25.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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