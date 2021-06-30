









8-летняя девочка накануне получила незначительные ушибы после происшествия с самокатом. Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел на Центральной набережной. Мужчина передвигался на самокате по аллее, но в районе сухого фонтана ребенок выбежал наперерез двигавшемся самокату. Мужчина, чтобы избежать столкновения, принял влево, соскочил с самоката и, не удержавшись, столкнулся с ребенком. Наезда самокатом на ребенка не было, подчеркнули в ведомстве. После этого мужчина вызвал бригаду медиков, но, прождав продолжительное время, самостоятельно отвез маму и ребенка в медучреждение.

Мама ребенка претензий к этому молодому человеку не имеет. Ребёнок находился дома, состояние его здоровья не вызывает опасений.

Согласно ПДД, самокаты приравниваются к категории «пешеходы», поскольку правилами регулируется передвижение только велосипедов, в т.ч. по велосипедным дорожкам, тротуарам и проезжей части. Таким образом, фактически можно назвать данный инцидент «столкновением двух пешеходов», разъяснили в ГУ МВД по Волгоградской области.