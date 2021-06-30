Здравоохранение

Половина сотрудников ПривЖД привита первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции

Здравоохранение 30.06.2021 10:59 Новости компаний
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30.06.2021 10:59 Новости компаний


Более 15 тысяч сотрудников Приволжской железной дороги, а также дочерних и зависимых обществ привиты первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, это составляет практически половину от общей численности работников всех предприятий ПривЖД. 
В первую очередь иммунизация проведена среди сотрудников, которые контактируют с большим количеством людей, а также тех, кто обеспечивает движение поездов.
В настоящее время в границах ПривЖД функционирует 15 стационарных прививочных кабинетов и 3 временных пункта вакцинации. Все они оснащены необходимым медицинским оборудованием. При хранении и транспортировке вакцины обеспечивается контроль соблюдения «холодовой цепи».
Необходимо отметить, что в учреждениях здравоохранения сети «РЖД-Медицина» прививку могут поставить не только работники железнодорожного транспорта, но и все граждане по полису ОМС.

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