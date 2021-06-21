В Роспотребнадзоре рассекретили причины вспышки коронавируса в хуторе Волгоградской области





Вероятной причиной роста заболеваемости COVID-19 в хуторе Попов Кумылженского района стало проведение несанкционированного массового мероприятия ко Дню Победы. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, распространению инфекции способствовало тесное общение людей в закрытом помещении и низкий уровень вакцинации — всего 25% на момент эпидрасследования.

По данным ведомства, в мае-июне в хуторе Попов коронавирус подхватили в 15-ти семьях — в каждой заболели от двух до четырех человек. Точное количество заболевших не сообщается. «По каждому случаю проводилось эпидемиологическое расследование с определением круга контактных лиц с заболевшим», — отметили в Роспотребнадзоре.

Среди заразившихся оказался сотрудник Кумылженского казачьего кадетского корпуса, в связи с чем было принято решение досрочно распустить воспитанников на каникулы. Руководителям организаций предписано отстранять от работы и учебы потенциальных разносчиков коронавируса. Главе Кумылженского района было внесено предложение принять дополнительные меры по предупреждению распространения COVID-19 в хуторе Попов. В муниципалитете прислушались к рекомендациям: как ранее сообщало информагентство, на прошедшей неделе в Кумылженской состоялось заседание районного оперштаба.