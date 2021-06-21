В Роспотребнадзоре рассекретили причины вспышки коронавируса в хуторе Волгоградской области

Общество 21.06.2021 18:27
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21.06.2021 18:27
Вероятной причиной роста заболеваемости COVID-19 в хуторе Попов Кумылженского района стало проведение несанкционированного массового мероприятия ко Дню Победы. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, распространению инфекции способствовало тесное общение людей в закрытом помещении и низкий уровень вакцинации — всего 25% на момент эпидрасследования.
По данным ведомства, в мае-июне в хуторе Попов коронавирус подхватили в 15-ти семьях — в каждой заболели от двух до четырех человек. Точное количество заболевших не сообщается. «По каждому случаю проводилось эпидемиологическое расследование с определением круга контактных лиц с заболевшим», — отметили в Роспотребнадзоре.
Среди заразившихся оказался сотрудник Кумылженского казачьего кадетского корпуса, в связи с чем было принято решение досрочно распустить воспитанников на каникулы. Руководителям организаций предписано отстранять от работы и учебы потенциальных разносчиков коронавируса. Главе Кумылженского района было внесено предложение принять дополнительные меры по предупреждению распространения COVID-19 в хуторе Попов. В муниципалитете прислушались к рекомендациям: как ранее сообщало информагентство, на прошедшей неделе в Кумылженской состоялось заседание районного оперштаба.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о вспышке коронавирусной инфекции в хуторе Попов Кумылженского района — о резком приросте заболеваемости сообщили местные жители. В сельской администрации подтвердили данную информацию и признались, что «такого у нас раньше никогда не было». Первый замглавы районной администрации Сергей Горбов в беседе с корреспондентом заявил, что ситуация в Попове уже стабилизировалась. Чиновник отметил, что вспышка лишний раз подтверждает необходимость вакцинации. На важности прививки акцентировали внимание и в региональном управлении Роспотребнадзора. «Вакцинопрофилактика — единственный путь защиты от распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в официальном комментарии ведомства.
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