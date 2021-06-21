Совершившую опасный обгон москвичку задержали после гибели семьи в ДТП в Волгоградской области





Задержана 46-летняя жительница Москвы – предполагаемая виновница страшного ДТП, которое случилось накануне во Фроловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по данным следствия, женщина на своем автомобиле совершила опасный обгон на федеральной трассе, который привел к гибели троих членов семьи и получению тяжелых травм малолетней девочкой. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, накануне семья из Волгограда на автомобиле «Форд» отправилась в город Фролово. Машиной управлял 31-летний местный житель, рядом сидела его супруга, врач-педиатр Волжской детской поликлиники №2 Марина Александрова, а на задних сидениях в детских креслах - двое малолетних детей. Около 10 часов на подъезде к районному центру водитель, уходя от столкновения с совершавшей обгон иномаркой, выехал на обочину, в результате чего автомобиль в ходе неконтролируемого заноса оказался на встречной полосе, где столкнулся с большегрузом. В результате происшествия супруги и их 6-месячный сын погибли на месте, трехлетняя дочь госпитализирована в тяжелом состоянии. За её жизнь продолжают бороться врачи.



