Происшествия 21.06.2021 09:40
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21.06.2021 09:40
Полиция и сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали группу лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, всего задержаны пять человек - 57-летняя ранее судимая женщина, 52-летний предприниматель и еще трое сообщников, среди которых 59-летний директор коммерческой организации, занимающейся тестированием иностранных граждан и его сотрудницы.
По версии оперативников, поставляла клиентов из Центральной Азии женщина, которая уже ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконную миграцию. Далее их ставил на учет по месту своего жительства - в частном домовладении - ее знакомый предприниматель. С 2019 по 2021 годы они зарегистрировали в частном доме в Дзержинском районе 2,5 тысячи иностранных граждан.
Сообщники помогали в тестировании иностранцев, которые без соблюдения установленной процедуры принимали у них комплексный экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации. Далее на основании этих документов иностранцы получали в миграционной службе патенты на работу и свободно перемещались как по области, так и выезжали на работу в другие регионы страны.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Следователями и оперативниками при силовой поддержке бойцов Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъяты средства связи, оргтехника, паспорта иностранных граждан, миграционные и финансовые документы.
Трое подозреваемых задержаны в порядке ст.91 УПК РФ, двое сотрудниц центра тестирования находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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